ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ການ​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ມາ ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຍ່າງ​ຜ່ານ​ການກວດ​ກາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ເວ​ລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຮອດ​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ຕາ​ເຣຍ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ທັນ​ວາ 2019. (AP Photo/Nasser Nasser)

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ໃຫ້​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ​ຄົນ​ໃໝ່ ແລະ​ໄວ້​ທຸກ​ໃຫ້​ແກ່ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ນັ້ນ.

ລົດ​ຂອງ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາ​ເອີ ອາ​ລ-ຕາ​ເຢັບ (Thaer al-Tayeb) ​ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ເບີດ​ລຶກ​ລັບ​ລູກ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ທົນ​ຕໍ່​ພິດບາດ​ແຜ​ບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ແພດ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ແລ້ວນີ້. ການ​ປະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ດ້ວຍ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ທີ່​ເມືອງ​ດີ​ວານນີ​ຢາ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້ໂຈມ​ຕີ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ແລະ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ​ນິ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ້ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ່ນ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານແລະ​ການ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຣັດ​ງານ​ທຳ. ການ​ປະ​ທ້ວງ ຊຶ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ຄ່ອຍໆ​ຢຸດ​ເຊົາ​ລົງ​ແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ເລີ້​ມ​ຄືນ​ອີກຢ່າງ​ແຮງ ຫຼັງ​ຈາກ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອາ​ແດ​ລ ອັດ​ດູ​ລ ມາ​ຫ​ດີ​ໄດ້ລາ​ອອກ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ຖື​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ເວ​ລາ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຊຶ່ງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການກວດ​ສອບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຕໍ່​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຊຶ່ງ​ເປັນການ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ. ແຕ່​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຍັງ​ພາ​ກັ​ນຄັດ​ຄ້ານ ໂດຍ​ກ່​າວ​ວ່າ ຍັງ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ບາ​ແຣມ ຊາ​ລີ ແລະ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ພາດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ມາ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ແລ້ວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ມາ​ຫະ​ດີໄດ້​ລາ​ອອກ. ທ່ານ​ມາ​ຫະ​ດີ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຕໍ່​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ ໃນການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄົ​ນ​ໃໝ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG