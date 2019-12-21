ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີວາລະສານ ຂອງສາສະໜາຄຣິສຕຽນທີ່ສຳຄັນສະບັບນຶ່ງຫຼັງຈາກວາລະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດບັນນາທິການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ບົດບັນນາທິການ ຂອງວາລະສານ ສາສະໜາຄຣິສຕຽນໃນທຸກມື້ນີ້ ທີ່ກໍ່ຕັ້ງໂດຍມື້ລາງນັກເຜີຍແຜ່ສາສະໜາບິລລີ ແກຣມ (Billy Graham) ຊຶ່ງເປັນຜູ້ເຄີຍໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ໜ້ານັບຖືສຳລັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຫຼາຍໆທ່ານມາແລ້ວນັ້ນ ກ່າວວ່າ ວາລະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ມິດງຽບ ຫຼັງຈາກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ບົດບັນນາທິການທີ່ມີຊື່ວ່າ “ທ່ານທຣຳຄວນຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ” ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດທາງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ ຮາວີລົບກວນ ແລະທຳລາຍຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ.”
ບົດບັນນາທິການ ທີ່ຂຽນໂດຍຫົວໜ້າບັນນາທິການ ທ່ານມາກ ກາລລີ (Mark Gally) ແລະພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ລະເມີດ ລັດຖະທຳມະນູນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມັນຍັງເປັນການຜິດສິນທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ຕ້ອງຕິວາລະສານດັ່ງກ່າວ ໂດຍຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ເປັນວາລະສານ “ຊ້າຍຈັດ” ຊຶ່ງ “ໄດ້ດຳເນີນການມາບໍ່ຄ່ອຍດີແລະບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບຄອບຄົວທ່ານບິລລີ ແກຣມ ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວອ້າງວ່າ ວາລະສານນີ້ “ບໍ່ຮູ້ເລື້ອງຫຍັງເລີຍ ກ່ຽວກັບການອ່ານບົດສົນທະນາກ່ຽວກັບການໂທລະສັບ” ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທີ່ພາໃຫ້ທ່ານທຣຳຖືກຟ້ອງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານທຣຳຍັງຂຽນວ່າ “ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດ ໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍໄປກວ່າທ່ານ ສຳລັບປະຊາຄົມສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ແລະມັນບໍ່ໃກ້ຄວາມຈິງເລີຍ.”