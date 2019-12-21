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ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຕິ​ຕຽນ ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສ​ຫລ

ທ່ານ​ເຟ​ຣດ ແວມ​ເບຍ (ຂວາ) ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ທ່ານ ຍາ​ນາງ​ຊິນ​ດີ ພວມ​ຟັງ​ເລື້ອງ​ລູກ​ຊາຍ​ເ​ຂົ​າ​ເຈົ້າ ທ້າວ​ອັອດ​ໂຕ ແວມ​ເບຍ ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂດຍ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ປີ 2017 ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ກຸງ​ໂຊ​ລ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ພະ​ຈິກ 2019.

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ສິດ​ທິ​ມະນຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວໂດຍ​ເຕືອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ວ່າຈະ​ “ຈ່າຍ​ດ້ວຍ​ລາ​ຄາ​ແພງ” ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ແບບ​ບໍ່​ຄິດ."

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອໄດ້​ຍົກ​ເອົາ​ບັນ​ຫານີ້​ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ແກ່​ວີ​ໂອ​ເອ ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ ຂອງ​ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ ປະ​ເທດ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ “ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ວ່າ “ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາຮ້າຍ​ແບບນັ້ນ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ສ​ປ​ປ ເກົາ​ຫຼີ ແລະ​ສະຫະ​ລັດ ພວມ​ເພີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຈຸດ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ​ໄດ້​ງ່າຍ ມີ​ແຕ່​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ທີ່​ຊຸດໂຊມ​ລົງ​ຕື່ມ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ແລ້ວ ​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ ຄື​ກັນ​ກັບ​ຖອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ລົງ​ໃສ່​ໄຟ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ໄໝ້​ຢູ່ນັ້ນ.”

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວມ​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເປັນ​ພິ​ເສດ. ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຊຶ່ງ​ສັນ​ຍາ​ໄວ້​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄວ້ວ່າ ຈະ​ໃຫ້ “ຂອງ​ຂວັນ​ວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ” ນັ້ນ ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ວຸດ​ນິວເຄ​ລຍ ແລະ​ຈະ​ເລີ້ມ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ ເຊັ່ນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ແລະ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໄກ.

ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ ສະ​ຫະ​ລັດ​ກໍ​ຄ່ອຍໆ​ເພີ້ມ​ການ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ. ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານນີ້ ລະ​ບຸ​ຊື່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຄືນ​ໃໝ່ວ່າ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ. ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກໍ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ພຽງ​ຢາງ.

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫລ້າ​ສຸດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ແຕ່​ແທນ​ທີ່ພຽງ​ຢາງ​ຊ້ຳ​ພັດ​ອອກ​ມາ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ແດັ​ສ​ໂຕ​ຣ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ແຮງ​ງານ ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວໄນ ຈິງ ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ແດັ​ສ​ໂຕກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອໄດ້​ທີ່​ເລັດ​ລອດ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ມັນເອງ.”

ທ່ານ​ແດັ​ສ​ໂຕ​ຣ​ໄດ້​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃນ​ການສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ​ຕິ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຄົາ​ລົບນັບ​ຖື​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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