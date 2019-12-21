ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃຫ້ຕັ້ງກອງທັບອະວະກາດ ແລະອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ພັກການໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 12 ອາທິດ ເວລາໄດ້ລູກ.
ສະພາສູງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍນະໂຍບາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ 738 ຕື້ໂດລາໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກສະພາຕ່ຳພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງກຳລັງອະວະກາດທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເປັນເຫຼົ່າທັບທີຫົກ ຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ 2 ລ້ານຄົນ ພັກການເວລາໄດ້ລູກ 12 ອາທິດ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດອາເມຣິກັນ.
ກຳລັງອະວະກາດຈະເປັນເຫຼົ່າທັບໃໝ່ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໃນຮອບ 60 ປີ ກວ່າໆ.
ນາຍພົນຈອນ “ເຈ” ເຣມັນ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອະວະກາດ ແລະກອງທັບອະວະກາດຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດເອີ້ນເຫຼົ່າທັບໃໝ່ນີ້ວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະເທດຊາດ” ແລະເວົ້າວ່າ “ຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກາ ໃນອະວະກາດແມ່ນດັງກ້ອງໄປທົ່ວໂລກ...ຂໍຢ່າໄດ້ມີການເຂົ້າໃຈຜິດ. ສະຫະລັດແມ່ນນຳໜ້າທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນດ້ານອະວະກາດປັດຈຸບັນນີ້ ແລະໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາແມ່ນຈະດີຂຶ້ນຕື່ມ.”
ນາຍເຣມັນກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ກ່ຽວກັບກຳລັງອະວະກາດຮວມທັງວ່າແມ່ນສະມາຊິກຄົນໃດຂອງກຳລັງອະວະກາດຈະຖືກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າປະຈຳການຫຼືວ່າເຄື່ອງແບບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີລັກສະນະແບບໃດ “ແຕ່ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ວ່າພວກເຮົາຄວນເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງແບບ ກາເຄື່ອງໝາຍ ເພງ ມັນຕ້ອງມີລັກສະນະໃນການຮັບໃຊ້ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຮີບຮ້ອນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ທ່ານສຕີເວັນ ກິຕາຍ ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານນະໂຍບາຍອະວະກາດ ກ່າວວ່າ “ອະວະກາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແນວທາງການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດທັງກອງທັບຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນັ້ນ.”
ທະຫານແລະພົນລະເຮືອນປະມານ 16,000 ຄົນຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າປະຈຳການຢູ່ໃນກຳລັງອະວະກາດ ຮວມທັງພວກທະຫານ 2,500 ຄົນທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະວະກາດຢູ່ແລ້ວ ພວກສະໝັກເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ 6,200 ຄົນ ແລະພົນລະເຮືອນປະມານ 3,400 ຄົນ.