ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແມ່ນນຶ່ງ ໃນບັນດາປະເທດມຸສລິມ ຈຳນວນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 4 ມື້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກົວລາລຳເປີຂອງມາເລເຊຍ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນສ້ຽນໜາມຮ້າຍແຮງສຸດບາງຢ່າງ ໃນໂລກອິສລາມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ານມະຫາເທຍ ໂມຮາໝັດ. ເປັນທີ່ຄາດວ່າກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າບັນຫາຊາວມຸສລິມເຜົ່າວີເກີ້ ໃນແຂວງຊິນຈຽງ ທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆລ້ານຄົນຖືກຄຸມຂັງ ໃນອັນທີ່ພວກຕ້ອງຕິເອີ້ນວ່າ ສູນຄວບຄຸມຕ່າງໆນັ້ນ.
ຣາຊະອານາຈັກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດໃນຄັ້ງນີ້ ຍ້ອນມັນຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງການການຮ່ວມມືອິສລາມ ທີ່ມີສະມາຊິກ 57 ປະເທດ ແລະມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຈັດດາທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OIC. ອົງການ OIC ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມໃນທຳນອງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ແກ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຍັງຈະສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ແກ່ສາສະໜາອິສລາມນຳດ້ວຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແຕ່ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຖອນໂຕ ຍ້ອນຖືກກົດດັນຈາກຣິຢາດ.
ອີຣ່ານ ເທີກີ ແລະກາຕາ ຊຶ່ງຕ່າງກໍເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.