ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ສອງຂໍ້ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອແຜ້ວທາງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະຊຶ່ງອາດຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 23 ຕໍ່ 17 ຕາມການສັງກັດພັກນັ້ນໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ບົດຟ້ອງຮ້ອງ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຫາທ່ານທຣຳວ່າ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ ແລະຂັດຂວາງການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາ.
ການກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ ເວລານີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະພາຄົບຄະນະ ທີ່ພວກທ່ານຈະອະພິປາຍກັນຕື່ມ ກ່ອນຈະລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໂດຍສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຄົບຄະນະ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນພຸດອາທິດໜ້າ. ໂດຍຄາດວ່າສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະ ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງທັງສອງຂໍ້ນີ້ແລ້ວ ທ່ານທຣຳແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຢູ່ສະພາສູງໃນປີໜ້າ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງກັນແລ້ວ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບ ທ່ານນາງສເຕັບຟານີ ກຣິສແຊມ (Stephanie Grisham) ກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ປະນາມການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງກຣິສແຊມກ່າວວ່າ “ການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງແບບສິ້ນຫວັງທີ່ຫຼອກລວງໂດຍຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ແມ່ນໄດ້ກ້າວໄປເຖິງໄລຍະສຸດທ້າຍທີ່ໜ້າລະອາຍແລ້ວ. ປະທານາທິບໍດີຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ແບບຍຸຕິທຳໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນຂອງສະພາສູງ ຊຶ່ງຍັງສືບຕໍ່ໄປຮັບການປະຕິເສດທີ່ໜ້າລະອາຍຕໍ່ທ່ານໂດຍສະພາຕ່ຳ.”
ໃນການປະຊຸມເວລາຕໍ່ມາ ກັບປະທານາທິບໍດີປາຣາໄກວ ທ່ານມາຣີໂອ ອັບໂດ ເບນີເຕສ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດພວມທຳການ “ຟ້ອງຮ້ອງແບບບໍ່ສຳຄັນ” ແຕ່ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເປັນການດີຫຼາຍ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໃນທາງການເມືອງ.” ທ່ານປະກາດວ່າ ການນຳໃຊ້ “ອຳນາດໃນການຟ້ອງຮ້ອງ” ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ “ແມ່ນການສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດນີ້” ແລະເວົ້າວ່າທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີທີ່ຍືດຍາວ ຫຼືແບບສັ້ນໆຢູ່ໃນສະພາສູງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມແລ້ວສຳລັບທັງຍາວແລະສັ້ນ.”