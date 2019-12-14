ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ໜ່ວຍແຊກຊຶມຂອງຕາລີບານໄດ້ສັງຫານກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຂອງລັດຖະບານ ຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຄົນ ໃນແຂວງກາສນີ ທີ່ພວມຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນເວລານີ້.
ການໂຈມຕີຈາກພາຍໃນ ມີຂຶ້ນທີ່ເມືອງກາຣາບັກ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 7 ຄົນ ໃນຄືນວັນສຸກ ໄດ້ຫັນປາຍປືນ ຍິງສັງຫານພວກທະຫານດ້ວຍກັນ ທີ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານກູແລມ ຮາບິບ ເຊຣັກ ເຈົ້າເມືອງໆກາຣາບັກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກໂຈມຕີໄດ້ເກັບເອົາອາວຸດແລະລົດທະຫານຈາກຄ້າຍດັ່ງກ່າວກ່ອນຈະຫລົບໜີໄປແລະເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກກະບົດຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມີທະຫານອັຟການິສຖານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວອ້າງຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ສັງຫານກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 32 ຄົນ ແລະນັກລົບຂອງຕົນຢຶດເອົາຄ້າຍແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການກ່າວອ້າງຂອງພວກກະບົດມັກຈະເວົ້າໂຍກເກີນຄວາມເປັນຈິງສະເໝີ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານລາຍງານວ່າ ມີການໂຈມຕີຈາກພາຍໃນປະມານ 50 ເທື່ອໃນປີນີ້ ແລະສັງຫານພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳນວນນຶ່ງ.
ແຂວງກາສນີໄດ້ກາຍເປັນເຂດທີ່ມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກລະຫວ່າງກຳລັງທະຫານລັດຖະບານແລະພວກກະບົດຕາລີບານມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ. ພວກກະບົດໄດ້ຄວບຄຸມຫຼືພວມທຳການສູ້ລົບເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມຫຼາຍໆເມືອງໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ມີພົນລະເຮືອນຢ່າງນ້ອຍ 10 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 6 ຄົນບາດເຈັບ ເວລາລົດຕູ້ນ້ອຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ເດີນທາງໄປເມືອງກາສນີຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ຢຽບລະເບີດແຄມທາງ.
ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກກະບົດຕາລີບານວ່າເປັນຜູ້ວາງລະເບີດ.