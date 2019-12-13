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ທູດ​ພິ​ເສດ ສ​ຫລ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປາ​ກິ​ສ​ຖ​ານ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໂຈະ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ສັນ​ຕິ​ພາບ ກັບ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ບີ​ບານ

ທູ​ດ​ພິ​ເສດ ສ​ຫລ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລິ​ລ​ຊາດ ພົບ​ປະ ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ ເມ​ມຸດ ຄູ​ເຣ​ຊີ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2019. (courtesy FO)

ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລິລ​ຊາດ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ນຶ່ງມື້​ຫລັງ​ຈາກໄດ້​ໂຈະ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສັ້ນໆ ກັບ​ພວກ​ຕາ​ລີ​ບານ ຢູ່​ປະເທດ​ກາ​ຕາ ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ທີ່ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ທ່ານຄາ​ລິ​ຊາດໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ຊາ ເມ​ມຸດ ຄູ​ເຣ​ຊີ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ແລະ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດກັບ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂດ​ຮາ​ຂອງກາ​ຕາ ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ມີ​ການ​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄູ​ເຣ​ຊີ ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ໂຈະ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ຫາ​ກໍ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພ​ວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ພວກ​ຕາ​ລີ​ບານ ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.”

ທ່ານ​ຄູ​ເຣ​ຊີ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ເຖິງ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເດັດ​ດ່ຽວ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ເອົາ​ບົດ​ບາດ ເປັນ​ຜູ້ “ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ” ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ສັນ​ຕິ​ພາບອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງວ່າ ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ທີ່ເປັນ​ເພື່ອນ​ບ້ານນັ້ນ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໄດ້.

ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດແລະ​ຄອບ ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ໝູ່​ພວກ​ຊາວ​ອົ​ບ​ພະ​ຍົບອັ​ຟ ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ 3 ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະ​ຫຼະ​ຊີບ​ດ້ວຍ​ລົດ​ລະ​ເບີດ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ຖານ​ທັບ​ບັກ​ຣາມ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃກ້​ຄຽງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃດໆ​ໃຫ້​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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