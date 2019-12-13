ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ອີຣ່ານ ເຮັດໃຫ້ເຕຫະຣ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍາກຂຶ້ນໂດຍເຂົ້າເຖິງເງິນຕາສຳຮອງໄດ້ແຕ່ພຽງ 10 ຕື້ໂດລາເພື່ອກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແລະຮັບມືກັບ ບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານບຣາຍແອນ ຮຸກ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື້ອງອີຣ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໃນອັນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເປັນຄວາມລັບ ທີ່ຫາກໍເປີດເຜີຍໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງຂອງອີຣ່ານ ໃນຄຳປາໄສໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ສະພາຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານຮຸກກ່າວວ່າ “ອີງຕາມການວິເຄາະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດແລ້ວ ເວລານີ້ ອີຣ່ານມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງຢູ່ 100 ຕື້ໂດລາ. ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີແຕ່ 10 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທັນທີ. ນັ້ນກໍຄື 10 ຕື້ໂດລາ.
ໃນການຕອບຄຳຖາມ ຫຼັງຈາກໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ມີການກະກຽມແລ້ວ ທ່ານຮຸກເວົ້າວ່າ ອີກ 90 ຕື້ໂດລາ ຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳຮອງຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນຖືກ “ກັກໄວ້” ໂດຍປະເທດອື່ນໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຜູພິທັກຊັບສິນທີ່ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານນຳໃຊ້ ຍ້ອນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ພາກສ່ວນການເງິນອີຣ່ານ. ບໍລິສັດແລະທະນາຄານຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຮັດທຸລະກິດກັບອີຣ່ານຍ້ອນຢ້ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະຕັດພວກເຂົາອອກຈາກຕະຫຼາດການເງິນຂອງສະຫະລັດ.
ດັດຊະນີດ້ານສະຖິຕິ ຂອງລາຍງານອົງການກອງທຶນສຳຮອງ ກ່ຽວກັບພາກຕາເວັນອອກກາງແລະເຂດເອເຊຍກາງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງິນຕາສຳຮອງຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນທາງການທັງໝົດຂອງອີຣ່ານແມ່ນ 101 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2018 ໂດຍທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະຫຼຸດລົງເປັນ 85 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2019 ແລະ 68 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2020.
ທ່ານຮຸກກ່າວວ່າ ເງິນຕາສຳຮອງຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານຍັງຫລຸດລົງຍ້ອນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຕຫະຣ່ານບໍ່ສາມາດສົ່ງສິນຄ້າອອກ. ກ່ອນທີ່ສະຫະລັດຈະທຳການລົງໂທດໜັກຂຶ້ນຕໍ່ອີຣ່ານໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານຮຸກກ່າວວ່າ ເຕຫະຣ່ານໄດ້ກາງຕໍ່ການສົ່ງນ້ຳມັນອອກ ເພື່ອໄດ້ຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປະມານ 50 ເປີເຊັນ ແລະທີ່ເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກການສົ່ງອອກ ສານເຄມີນ້ຳມັນ ໂລຫະ ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ກັ່ນແລ້ວກ່ຽວກັບນ້ຳມັນ. ລັດຖະບານທ່ານທຣຳໄດ້ເລີ້ມທຳການລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກເຫຼົ່ານີ້ ມາແຕ່ປີກາຍ.
ທ່ານຮຸກກ່າວວ່າ “ອຳນາດການປົກຄອງອີຣ່ານ ພວມດີ້ນຮົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງໆເຊັ່ນເຄື່ອງຈັກ ເຄື່ອງປ້ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳແລະສິນຄ້າບໍລິໂພກ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການລົງໂທດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຕໍ່ການສົ່ງອອກທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນໆຂອງອີຣ່ານແລ້ວນັ້ນມັນຈະບໍ່ຍືນຍົງສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງອີຣ່ານ.”