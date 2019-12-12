ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໃນປະເທດອັງກິດ ພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ທີ່ຈັດຂຶ້ນກ່ອນກຳນົດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຊຶ່ງອາດຈະນຳເອົາການແກ້ໄຂ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານ ເພື່ອຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອປີ 2016.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ເພັ່ງເລັງຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ດ້ວຍຄຳຂວັນ “ເຮັດໃຫ້ວຽກງານເບຣັກຊິດລຸລ່ວງ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ການກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາໂດຍພັກນິຍົມແນວທາງເດີມຂອງທ່ານຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ທ່ານສາມາດຮັບຮອງເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງຖອນໂຕ ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ມີການປະຕິເສດກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະຈັດການຖອນໂຕພາຍໃນວັນທີ 31 ມັງກອນຈະມານີ້.
ຜູ້ທ້າທາຍຂອງທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກແຮງງານ ທ່ານເຈີເຣມີ ຄໍບິນ ກ່າວວ່າ ຖ້າທ່ານຫາກຊະນະ ອັງກິດຈະຈັດໃຫ້ມີການລົງປະຊາມະຕິ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ເພື່ອຖາມປະຊາຊົນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼືບໍ່ ຫຼືຢາກຈະຢູ່ນຳກຸ່ມຈັດຕັ້ງທີ່ມີ 28 ປະເທດດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຈອນສັນ ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫຼັງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນກ່ອນ ທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຊັກພະຍາຍາມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃຫ້ສະພາອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທ່ານນາງໄດ້ບັນລຸກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ. ທ່ານນາງເມຍັງໄດ້ງພະຍາຍາມ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານນາງກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ່າທີໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື້ອງເບຣັກຊິດຂອງທ່ານນາງ ໂດຍຮຽກໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ ແຕ່
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພັກນິຍົມແນວທາງເດີມສູນເສຍບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ອນການປ່ອນບັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັກຂອງທ່ານຈອນສັນ ຄາດວ່າຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ແຕ່ການແຂ່ງຂັນປາກົດວ່າ ໄດ້ມີຄະແນນສຽງໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມມື້ສຸດທ້າຍຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ.
ຜົນການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ອື່ນ.