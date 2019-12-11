ມີການວາງລະເບີດຂະໜາດແຮງແລະການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດຕໍ່ຖານທັບອາເມຣິກາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອັຟການິສຖານ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເປັນພົນລະເຮືອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດທີ່ຫ້າງໃສ່ລົດຄັນນຶ່ງໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ປະຕູທາງເຂົ້າໂຮງໝໍຮ້າງ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບສະໜາມບິນບັກຣາມ ໃນແຂວງພາວານ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ມື້ປືນ 4 ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປໃນໂຮງໝໍຮ້າງດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ກຳລັງທະຫານຕ່າງປະເທດຈະຍິງຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອາໂລ-ຊາຍ ອາມາດີ ຜູ້ບັນຊາການສູນກາງປະສານງານທີ່ແຂວງພາວານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ໂຄສົກຂອງກຳລັງໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານຈາກອົງການເນໂຕ້ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ການໂຈມຕີຕໍ່ສະຖານທີ່ພະຍາບານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີໄດ້ຖືກຄວບຄຸມແລະຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ແຕກຖອຍໄປຢ່າງ ວ່ອງໄວໂດຍກຳລັງກອງທັບແຫ່ງຊາດແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານແລະກຳລັງປະສົມທີ່ເປັນພາຄີ ແຕ່ສະຖານທີ່ພະຍາບານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ. ບໍ່ມີກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນຫຼືກຳລັງປະສົມຄົນໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ແລະຖານທັບບັກຣາມແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຢູ່ຕະຫລອດມາໃນເວລາທີ່ມີການໂຈມຕີ.”
ທ່ານອາມາດາກ່າວວ່າ ການບາດເຈັບແມ່ນມີຂຶ້ນຕໍ່ພວກພົນລະເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຍ້ອນລະເບີດລົດຂະໜາດແຮງໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານອາມາດີເວົ້າວ່າ ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວແມ່ນສ້າງໂດຍລັດຖະບານເກົາຫຼີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ການມາໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີເທື່ອ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃນຄັ້ງນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກກະບົດຕາລີບານ ໄດ້ຍິງປືນຄົກ ໂຈມຕີສະໜາມບິນບັກຣາມຢູ່ຕະຫຼອດມາກໍຕາມ.
ເມື່ອວັນທີ 28 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະໜາມບິນບັກຣາມ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກາບູລໄປທາງທິດເໜືອ ແບບບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ກັບພວກທະຫານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.