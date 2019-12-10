ຕຳຫຼວດນິວຊີແລນກ່າວວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມການສືບສວນທີ່ພົວພັນກັບການລະເບີດພູໄຟ ທີ່ເກາະ ໄວທ໌ໄອແລນ (White Island) ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ 5 ຄົນເສຍຊີວິດໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານຈອນ ທິມສ໌ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການສືບສວນແມ່ນມີລັກສະນະໃນທາງອາຍາ ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາຕຳຫຼວດກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ແກ້ໄຂການປະກາດຂອງທ່ານທິມສ໌. ການສືບສວນຂອງບຕຳຫຼວດແມ່ນມີຂຶ້ນພ້ອມໆກັນກັບການສືບສວນຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບຂອງນິວຊີແລນ.
ອົງການ GeoNet ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງແຜນດິນໄຫວຂອງນິວຊີແລນ ໄດ້ເພີ້ມລະດັບການເຕືອນກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີທັງໝົດຫ້າລະດັບ ຂຶ້ນເປັນລະດັບສອງເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນໂອກາດທີ່ຈະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວນັ້ນ. ແຕ່ຮູບທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງຖ່າຍຂອງອົງການ GeoNet ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມນຶ່ງຍັງພາກັນຍ່າງອ້ອມປາກພູໄຟ ບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ການລະເບີດຈະເລີ້ມຂຶ້ນ.
ນອກຈາກ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 5 ຄົນນັ້ນ ຍັງມີອີກ 8 ຄົນຫາຍສາບສູນໄປຊຶ່ງກໍຄາດວ່າເສຍຊີວິດເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຫົວໜ້າການແພດຂອງນິວຊີແລນ ທ່ານພີດ ວັດສັນ ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 27 ຄົນ ພວມໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຍ້ອນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໄໝ້ຫຼາຍກວ່າ 71 ເປີເຊັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີ 47 ຄົນພວມທຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທີ່ເກາະແຫ່ງນັ້ນ ເວລາພູໄພລະເບີດ ຮວມທັງຊາວອອສເຕຣເລຍ 24 ຄົນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນມາຈາກສະຫະລັດ ອັງກິດ ເຢຍຣະມັນ ຈີນ ມາເລເຊຍ ແລະນິວຊີແລນ. ພວກເຄາະຮ້າຍບາງຄົນແມ່ນເປັນພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກເຮືອສຳລານນຳທ່ຽວ ຂອງບໍລິສັດ Royal Carribean.
ສະພາບການທີ່ເກາະໄວທ໌ໄອແລນ (White Island) ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ ພວກຊ່ວຍກູ້ໄພຈະກັບຄືນໄປຍັງເກາະດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້. ອົງການ GeoNet ກ່າວວ່າ ຍັງມີໂອກາດຢູ່ 50 ເປີເຊັນທີ່ຈະເກີດການລະເບີດຂຶ້ນອີກ ພາຍໃນມື້ອື່ນນີ້.