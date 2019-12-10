ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບໃໝ່ວ່າ ອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ແມ່ນມີເຫດຜົນຖືກຕ້ອງທີ່ໄດ້ເປີດການສືບສວນໃນປີ 2016 ເບິ່ງຄວາມສຳພັນທີ່ໜ້າສົງໄສລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຣັດເຊຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີ ຫຼັກຖານພຽງພໍຈຶ່ງໃຫ້ການອະນຸມັດກ່ຽວກັບການສືບສວນ.
ລາຍງານ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າ ມາເປັນເວລາດົນນານ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນຂັດແຍ້ງກັບການປະກາດຢືນຢັນຢ່າງແຂງຂັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະພັນທະມິດໃນພັກຣີພັບບລີກັນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການສືບສວນເຊັ່ນການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງອົງການ FBI ມີຈຸດປະສົງຍ້ອນຄວາມລຳອຽງທາງການເມືອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ. ການສືບສວນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ທີ່ມີຊື່ວ່າ Crossfire Hurrican ນັ້ນ ຊຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມໂດຍໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດມັລເລີ.
ແຕ່ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານໄມເກີ ຮໍໂຣວິດສ໌ ຍັງໄດ້ທຳການຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ຕໍ່ “ຄວາມຜິດພາດທີ່ສຳຄັນ” ຈຳນວນນຶ່ງຂອງອົງການ FBI ໃນການຂໍອະນຸຍາດຈາກສານເພື່ອ ຕິດຕາມເບິ່ງພວກນັກສືບຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບທ່ານຄາເຕີ ເພຈ ອະດີດທີ່ປຶກສາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳທີ່ສົງໄສວ່າ ມີຄວາມສຳພັນກັບໜ່ວຍສືບລັບຣັດເຊຍ.
ສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງທີ່ຄວນເຮັດນັ້ນ ອົງການ FBI ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສານແລະກະຊວງຍຸຕິທຳຊາບວ່າ ທ່ານຄາເຕີ ເພຈ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ສຳລັບອົງການຊີໄອເອ ແລະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການສືບລັບດັ່ງກ່າວຊາບ ໃນການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຣັດເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລາຍງານກ່າວວ່າ ການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ອາດ ຈະບໍ່ພາໃຫ້ສານປະຕິເສດໃນທັນທີໂລດ.
ແນວໃດກໍດີ ການສືບສວນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍໆເດືອນກ່ອນການຕິດຕາມເບິ່ງທ່ານຄາເຕີ ເພຈ ແລະອີງຕາມພື້ນຖານທີ່ດີໃນການສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານທຣຳ ແລະຣັດເຊຍ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຖືກສືບສວນໂດຍອົງການ FBI ແມ່ນປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານພອລ ມານາຟອດ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານໄມຄ໌ ຟລິນ ແລະທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈອຣ໌ຈ ປາປາໂດປູໂລສ.
“ພວກເຮົາສະຫລຸບວ່າ...ອົງການ FBI ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນດ້ານຈຸດປະສົງເວລາອົງການດັ່ງກ່າວເປີດການສືບສວນ Crossfire Hurrican ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຫຼືປົກປ້ອງ ໃນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫຼືການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ລັດຖະບານກາງ ເຖິງແມ່ນວ່າການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກຳທີ່ປົກປ້ອງໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານຮໍໂຣວິດສ໌ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນລາຍງານທີ່ຍາວ 400 ກວ່າໜ້າ.
ການພົບເຫັນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເທົ່າກັບເປັນການປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງທ່ານທຣຳທີ່ວ່າ ການສືບສວນຂອງອົງການ FBI ເປັນການຊອກຈັບຜິດ ທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອ ຕ່າວປີ້ນການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.