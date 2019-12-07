ສະມາຊິກຂອງກຳປັ່ນລົບ USS Arizona ຄົນນຶ່ງໃນຈຳນວນ 3 ຄົນທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈະເດີນທາງໄປລັດຮາວາຍ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນຄົບຮອບ 78 ປີຂອງ “ວັນນຶ່ງທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງບໍ່ມີກຽດສັກສີ."
ທ່ານລູ ຄອນເທີ (Lou Conter), ອາຍຸ 98 ປີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫລອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເພື່ອລະນຶກເຖິງ ຄົນອາເມຣິກັນ 2,390 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຕໍ່ທ່າເຮືອເພີຣ໌ ຫລື Pearl Harbor ແລະຢູ່ໃນເກາະໂອອາຮູ (Oahu) ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ ປີ 1941.
ທ່ານ ຄອນເທີ (Conter) ແມ່ນຢູ່ທາງຫລັງຂອງກຳປັ່ນ USS Arizona ໃນຕອນທີ່ລະເບີດຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຈາະເຂົ້າໄປໃນຫົວເຮືອຂອງກຳປັ່ນລົບລຳນັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ດິນລະເບີດ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານປອນ ແຕກໄໝ້ຂຶ້ນ. ມີຜູ້ຊາຍທັງໝົດ 1,177 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ຢູ່ໃນກຳປັ່ນລົບ Arizona ນັ້ນ.
ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ທ່ານ ຄອນເທີ (Conter) ຍັງຈະເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຮັກສາສົບ ຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ໃນກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ທີ່ເສຍຊີວິດໄປໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາອີກດ້ວຍ.
"ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຝັງສົບຂອງລໍເຣນ ບຣຸນເນີ (Lauren Bruner) ໃນວັນເສົານີ້, ສະນັ້ນ [ຂ້ອຍ] ຕ້ອງໄດ້ກັບມາອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄອນເທີ (Conter), ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຕັ່ງທີ່ມີລໍ້ເຂັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Honolulu Star-Advertiser. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້ອຍຈະກັບມາທີ່ນີ້ທຸກໆປີ ຕາບໃດທີ່ມາໄດ້ ຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະເສຍຊີວິດໄປ."
ສົບຂອງທ່ານບຣຸນເນີ (Bruner) ຈະຖືກນຳໄປຝັງໃສ່ໃນກຳປັ່ນລົບທີ່ຍັງນອນຈົມຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມັນຫລົ້ມໃນມື້ນັ້ນຢູ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ