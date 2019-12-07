ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກມີຄວາມອ່ອນແອ ໂດຍຜ່ານການປຸກລະດົມຢ່າງບໍ່ຮູ້ຢຸດເຊົາໃນການເຮັດສົງຄາມດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ ອາດຈະເລີ້ມໄດ້ຮັບຜົນແລ້ວ ໂດຍສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປ ໃນແນວປ້ອງກັນທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກອງທັບ.
ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຍັງມອງເຫັນມົສກູວ່າເປັນສັດຕູໂຕສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ການຢັ່ງຫາງສຽງເທື່ອໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວພວມປ່ຽນແປງໄປໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກທະຫານ.
ການສຳຫຼວດປະຈຳປີເທື່ອທີສອງຂອງອົງການປ້ອງກັນຊາດຣີແກນ ຊຶ່ງເສັດສິ້ນລົງໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາຜ່ານມານີ້ ພົບວ່າ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວພວກທະຫານ ທີ່ຖືກຖາມໄປນັ້ນ ຄື 46 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ຮັດເຊຍແມ່ນເປັນພັນທະມິດ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການສຳຫຼວດພົບວ່າ ມີພຽງແຕ່ 28 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍເປັນພັນທະມິດ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 19 ເປີເຊັນໃນການສຳຫຼວດຂອງປີກ່ອນ.
ພວກຢັ່ງຫາງສຽງພົບວ່າ ການມີຄວາມເຫັນ ໄປໃນທາງບວກ ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ອາດ ເປັນຍ້ອນ “ການຄອບງຳທີ່ຂັບດັນໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຕອບຮັບ ໃນທາງບວກ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍ” ອີງຕາມບົດສະຫລຸບຂອງຜົນການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ສຽງສ່ວນຫຼາຍ 71 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະ 53 ເປີເຊັນຂອງພວກຄອບຄົວທະຫານ ຍັງມອງເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍເປັນສັດຕູຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການມີຄວາມເຫັນໄປໃນທາງບວກຕໍ່ຣັດເຊຍໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ.