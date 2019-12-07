ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ແຕ່ເຂດໃຈກາງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງປອກໂອແປຣັງຂອງເຮຕີໄປຫາສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍຸຕິການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທ່ານໂຈເວີແນລ ມົວເຊ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລະບຸຊື່ ຢູ່ໃນລາຍງານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສະບັບຫຼ້າສຸດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສານຊັ້ນສູງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຂອງເຮຕີ. ນອກນັ້ນແລ້ວ ການປະທ້ວງຍັງ
ໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ແກັບເຮຕຽນ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເດີນຂະບວນໄປຍັງສະຖານທູດສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເກຣໂອນວ່າ “ອາເມຣິກາເປັນປະເທດທີ່ມີສະຖາບັນ ອາເມຣິກາເປັນປະເທດແຫ່ງກົດໝາຍ ດັ່ງນັ້ນຊາວອາເມຣິກັນຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮຕີພວມປະເຊີນໜິ້າກັບວິດກິດການ ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຢຸດເຊົາການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະສິດສອນພວກເຮົາ ນຳພາພວກເຮົາ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນຳພາພວກເຮົາອອກຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.”
ການປະທ້ວງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສອງຄົນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຮຕີ. ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Cynthia Kierscht ເດີນທາງໄປຮອດໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ເພື່ອພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານແລະຜູ້
ນຳທຸລະກິດຫຼາຍໆຄົນ. ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງການເມືອງ ທ່ານເດວິດ ເຮລ (David Hale) ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີມົວເຊ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັອກຊິດ ເອັດມັນ (Bocchit Edmond) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ເຮຕີຕ້ອງໄດ້ຮວມເອົາເລື້ອງຕ່າງໆເຂົ້າໃນການ
ເຈລະຈາແຫ່ງຊາດແບບເປີດກວ້າງ ແລະການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ສາມາດຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ການປົກປັກຮັກສາການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ແລະການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຊາວເຮຕີ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ. ວີໂອເອພະແນກພາສາກຣີໂອນ ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເຮລ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກຝ່າຍຄ້ານໃນວັນສຸກວານນີ້ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນແລະພາກສ່ວນເອກກະຊົນ.
ຜູ້ປະທ້ວງແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ທູດພິເສດຂອງອາເມຣິກັນ ທ່ານເດວິດ ເຮລ ໄດ້ໄປເຖິງປະເທດໃນມື້ນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາກັບພວກເຮົາ ໃຫ້ທ່ານໂຈເວີແນລ ມົວເຊ ຢູ່ໃນອຳນາດຕໍ່ໄປ ແຕ່ພວກເຮົາ ປະຊາຊົນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເດີນຂະບວນໃນມື້ນີ້ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສົນໃຈໃນການເຈລະຈາກັບພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານໂຈວີແນລ ມົວເຊລາອອກ ຈັບກຸມ ແລະຕັດສິນຜູ້ກ່ຽວ ຍ້ອນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ປະຊາຊົນ.