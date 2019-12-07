ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຂອງສະຫະລັດ ພະຍາຍາມລົງຄວາມເຫັນຢູ່ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ນັກບິນຄົນນຶ່ງ ຂອງກອງທັບອາກາດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍທີ່ມາຝຶກການບິນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ຜູ້ຄົນແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ຢູ່ຖານທັບເຮືອແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ການຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທີ່ກອງບິນຂອງຖານທັບເຮືອສະຫະລັດ ທີ່ເມືອງເພັນຊາໂຄລາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ ຮວມທັງມືປືນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວຍັງມີ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການຍິງກັນໃນຄັ້ງນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍລະບຸວ່າ ມືປືນຄົນນີ້ເປັນນັກບິນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນພວກນັກບິນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ມາຝຶກແອບຢູ່ຖານທັບເຮືອໃນເມືອງເພັນຊາໂຄລາ.
ລາຍງານຂ່າວຂອງໂທລະພາບ NBC ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ລະບຸໂຕມືປືນຄົນນີ້ຕື່ມວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຊື່ທ້າວຊາອີດ ອາລແຊມຣານີ.
ສ່ວນລາຍການຂອງໂທລະພາບ Fox News ທີ່ອອກໃນຕອນແລງເວົ້າວ່າ ອົງການສັນຕິບານກາງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບຊາວຊາອຸດີ 6 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບການຍິງກັນດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນທີ່ນັກບິນຄົນນີ້ຈະເລີ້ມຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ຜູ້ຄົນຢູ່ທີ່ຖານທັບເຮືອແຫ່ງນັ້ນ ລາວໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງພິໄນກຳ ແລະໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ້າວໂອຊາມາ ບິນລາເດັນ ເພື່ອຊັ່ງຊາໃນການກະທຳຂອງລາວ ອີງຕາມກຸ່ມສືບລັບໄຊທ໌ ຊຶ່ງໄດ້ແປຄຳຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກຈີຮາດແລະການສື່ສານຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທາງທວີດເຕີ້ນັ້ນ ລາວກ່າວວ່າ ອາເມຣິກາ “ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດແຫ່ງຜີມານ.” ລາວໄດ້ກ່າວປະນາມສະຫະລັດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອິສຣາແອລ ແລະການຮຸກຮານເຂົ້າໄປ ໃນປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມແລະປະເທດອື່ນໆອີກຫຼາຍປະເທດ. ໂດຍການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ້າວບິນລາເດັນລາວຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ແລະຊາວມຸສລິມ ແມ່ນເປັນ “ຊະຕາກຳຮ່ວມກັນ.” ລາວກ່າວຕື່ມວ່ວາ “ເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມປອດໄພຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ດຳລົງຊີວິດແບບໂຕຈິງຢູ່ໃນ pleastain ແລະທະຫານອາເມຣິກັນອອກໄປຈາກດິນແດນຂອງພວກເຮົາ.”
ປືນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າໄປໃນກອງບິນຂອງຖານທັບເຮືອທີ່ເມືອງເພັນຊາໂຄລາ ແຕ່ທ່ານເດວິດ ມໍແກນ ເຈົ້າເມືອງແອັສແຄມເບຍ ກ່າວວ່າ ມືປືນລັກລອບເອົາປືນສັ້ນເຂົ້າໃນຖານທັບດັ່ງກ່າວ ກ່ອນຍິງສັງຫານຜູ້ຄົນ ທີ່ຕຶກອາຄານແຫ່ງນຶ່ງຂອງຖານທັບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ການຍິງສັງຫານ ໄດ້ຍຸຕິລົງເວລາຮອງເຈົ້າເມືອງໄດ້ຕ້ອນຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຈົນມຸມແລະຍິງສັງຫານລາວຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ນຳພາການສືບສວນໃນເວລານີ້ ແລະກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການສືບສວນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.