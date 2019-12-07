ທຳນຽບຂາວ ຈະບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນຂັ້ນຕອນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ຈົດໝາຍຂອງທ່ານແພັດ ຊີໂພໂລນີ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ສົ່ງໄປຫາປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານເຈີໂຣລ ແນດເລີ ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ການສືບສວນຂອງທ່ານ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະລະເມີດຕໍ່ຫຼັກການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຂະບວນການທາງກົດໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະພື້ນຖານຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ.
ຄຳຕອບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປບໍ່ຮອດນຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນກຳນົດເສັ້ນຕາຍໃນວັນສຸກ ວານນີ້ທີ່ໃຫ້ພວກທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຫຼືບໍ່ໃນການພິຈາລະນາເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງຄະນະກຳມະການໃນຮອບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຊີໂພໂລນີ ກ່າວຢູ່ໃນຈົດໝາຍວ່າ “ເຈົ້າຄວນຍຸຕິການສືບສວນດຽວນີ້ແລະບໍ່ຄວນເສຍເວລາຕື່ມອີກເພື່ອຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ.”
ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ້ຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ວ່າ “ຖ້າພວກເຈົ້າ ຈະຟ້ອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດດຽວນີ້ໂລດ ເຮັດໄວໆ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາ ຈະສາມາດມີການດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສະພາສູງທີ່ເປັນທຳ ແລະດັ່ງນັ້ນປະເທດຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້.”
ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານແນດເລີໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຕັດສິນໃຈ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແບບຍຸຕິທຳແກ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນການສອບຖາມພວກພະຍານແລະນຳສະເໜີພະຍານຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຫຼັກຖານທີ່ຖ້ວມລົ້ນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນທ່ານຕໍ່ວ່າກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຟ້ອງຮ້ອງແລ້ວ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ທ່ານຄົງຈະຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນຂອງພວກເຮົາ. ໃນເມື່ອປະທານາທິບໍດີຫາກບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ດີໆຕໍ່ການກ່າວຫາແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຢາກມາປາກົດຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ. ໃນການປະຕິເສດຕໍ່ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຂັ້ນຕອນບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ.”
ເຫດການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາ ຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລີ້ມຮ່າງການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີໂດຍປະກາດວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ “ໃຊ້ອຳນາດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໄປໃນທາງຜິດ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດເວົ້າວ່າ ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ລະເມີດຕໍ່ພັນທະທີ່ທ່ານໄດ້ສາບານໄວ້ວ່າຈະໃຫ້ການເທີດທູນຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍການຂໍຮ້ອງໃຫ້ຢູເຄຣນເລີ້ມການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເພໂລຊີບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື້ອງເວລາ ແຕ່ສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ອາດຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ກ່ອນວັນພັກບຸນຄຣິສມັສໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ຊຶ່ງນັ້ນຈະນຳໄປສູ່ການກະກຽມສຳລັບການກະກຽມສຳລັບດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສະພາສູງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນບ່ອນທີ່ການຕັດສິນລົງໂທດແລະປົດທ່ານທຣຳອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນຍັງມີທ່າທາງວ່າຄົງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.