ທຳນຽບຂາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການສືບສວນ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍສະພາຕ່ຳແລ້ວ ເວລານີ້ມີທ່າທາງວ່າພວມຮັບເອົາຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍຕໍ່ການດຳເນີນຄະດີທີ່ມີທ່າທາງວ່າຈະເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ສະພາສູງ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວທ້າທາຍ ຕໍ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທາງທວີດເຕີ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຖ້າພວກເຈົ້າຈະຟ້ອງຮ້ອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈົ່ງເຮັດດຽວນີ້ໂລດ ເຮັດແບບໄວໆ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດ ມີການດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສະພາສູງທີ່ເປັນທຳ ແລະດັ່ງນັ້ນປະເທດຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້.”
ມັນເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຂຶ້ນແມ່ນກະທັງກ່ອນທີ່ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ “ໃຫ້ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນການຟ້ອງຮ້ອງ” ປະທານາທິບໍດີໂດຍປະກາດວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ “ໃຊ້ອຳນາດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໄປໃນທາງຜິດ.”
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໃນຖະແຫຼງການທີ່ສັ້ນໆແຕ່ຕື່ນເຕັ້ນ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ລະເມີດຕໍ່ພັນທະທີ່ທ່ານໄດ້ສາບານໄວ້ວ່າຈະໃຫ້ການເທີດທູນຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍການຂໍຮ້ອງໃຫ້ຢູເຄຣນເລີ້ມການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງຕ່າງໆແມ່ນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງທ່ານໄປໃນທາງຜິດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທາງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານ ໂດຍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ເຈີໂຣລດ໌ ແນດເລີ ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ບ່ອນທີ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ແລະປະທານຄະນະກຳມະການອື່ນໆຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຮ່າງບົດຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເພໂລຊີບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື້ອງເວລາ ແຕ່ສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ອາດຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ກ່ອນວັນພັກບຸນຄຣິສມັສໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ຊຶ່ງນັ້ນຈະນຳໄປສູ່ການກະກຽມສຳລັບການກະກຽມສຳລັບດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສະພາສູງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນບ່ອນທີ່ການຕັດສິນລົງໂທດແລະປົດທ່ານທຣຳອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນຍັງມີທ່າທາງວ່າຄົງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ ໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາແບບທ້າທາຍຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີ ໂດຍກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງຫົວຮຸນແຮງຊ້າຍຈັດ ຫາກໍປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຟ້ອງຮ້ອງຂ້າພະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບເລື້ອງບໍ່ມີຫຍັງໝົດ.