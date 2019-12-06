ຕຳຫຼວດໃນພາກໃຕ້ອິນເດຍໄດ້ຍິງສັງຫານຜູ້ຊາຍ 4 ຄົນ ທີ່ຂົ່ມຂືນແລະຂ້າສັດຕະວະແພດຍິງ ອາຍຸ 27 ປີຄົນນຶ່ງ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ນຳໂຕພວກຄົນຮ້າຍໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຊາຍທັງ 4 ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລົບໜີໄປ.
ພວກທີ່ຖືກກ່າວຫາທັງ 4 ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານປາກຣາສ ເຣັດດີ ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງວ່າ “ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະດຶງເອົາປືນຈາກພວກຍາມແຕ່ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍກ່ອນ.”
ພໍ່ຂອງສັດຕະວະແພດຍິງ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນວັນທີ 10 ແລ້ວ ທີ່ລູກສາວຂອງຂ້ອຍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ. ຂ້ອຍຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຕຳຫຼວດ ແລະລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ວິນຍານຂອງລູກສາວຂ້ອຍ ຄົງຈະມີຄວາມສະຫງົບສຸກແລ້ວເວລານີ້.”
ແມ່ຍິງທີ່ເປັນນ້ອງສາວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ “ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ພວກຖືກກ່າວຫາທັງ 4 ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ. ເຫດຮ້າຍເທື່ອນີ້ຈະໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງ. ຂ້ອຍຂໍຂອບໃຈຕຳຫຼວດແລະສື່ມວນຊົນໃນການໃຫ້ຄວາມ ສະໜັບສະໜຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ພາກັນໄປຍັງບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຊາຍທັງ 4 ຖືກຍິງຕາຍໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອສະຫຼອງການເສຍຊີວິດຂອງພວກກ່ຽວໂດຍພາກັນຈູດໝາກກະໂພກ ແລະໂຮຍກີບດອກໄມ້ໃສ່ຕຳຫຼວດ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນມອງເຫັນວ່າການສັງຫານຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນໂອກາດເວລາສຳລັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ນາງກາຕິວາ ກຣິສນັນເລຂາທິການຂອງສະມາຄົມແມ່ຍິງອິນເດຍທີ່ກ້າວໜ້າທັງມວນ ກ່າວວ່າ “ການກະທຳແບບນີ້ ແມ່ນເປັນຄວາມຍຸຕິທຳ ທີ່ຈອມປອມ.” ນາງກຣິສນັນ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພິີວ່າ “ການສັງຫານນີ້ແມ່ນເປັນອຸບາຍເພື່ອຍຸຕິການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລັດຖະບານ ພະແນກຕຸລາການ ແລະຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດທັງກຽດສັກສີ ແລະຄວາມເປັນທຳສຳລັບພວກແມ່ຍິງ. ພວກເຮົາຂໍທວງໃຫ້ທຳການສືບສວນເບິ່ງຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.