ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ຕ້ອງຕິ ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມແມນນູແອລ ມາກຣົງ ສຳລັບຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ບັນລະຍາຍເຖິງອົງການເນໂຕ້ ວ່າ ກຳລັງປະສົບກັບ ພາວະ “ສະໝອງຕາຍ” ຊຶ່ງທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ນຳຝຣັ່ງ ເປັນ “ການຖະແຫລງທີ່ຂີ້ຮ້າຍ.”
ໃນການກ່າວຖະແຫລງ ຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕເຕັນເບີກ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດສະມາຊິກ ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນນະຄອນລອນດອນຢູ່ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານບໍ່ສາມາດກ່າວຖະແຫຼງໄປທົ່ວແບບນັ້ນ ກ່ຽວກັບອົງການເນໂຕ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານມາຄຣົງ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບ ວາລະສານ The Economist ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນລອນດອນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກພິມອອກເຜີຍແຜ່ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານໄດ້ປົກປ້ອງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ອົງການເນໂຕ້ “ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການເຕືອນໃຫ້ຕື່ນຕົວ” ແລະຄວນສຸມໃສ່ເລື້ອງບັນຫາຕ່າງໆ ແທນເລື້ອງຈຳນວນເງິນໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ ຕໍ່ການທະຫານຂອງຕົນນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານມາກຣົງ ແມ່ນມີກຳນົດ ຈະພົບປະກັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງ ສຳລັບທ່ານທຣຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນປີ 2017 ແລະໄດ້ຈົ່ມວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບເອົາພາລະແບກຫາບດ້ານການເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.