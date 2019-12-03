ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ ປ. ທ​ຣຳ ໄດ້​ປ່ອຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ທາງ​ທະ​ຫານ ແກ່​ເລ​ບາ​ນອນ ແບບງຽບໆ

ນາຍ​ທະ​ຫານ​ເລ​ບາ​ນອນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ຫຼອງວັນ​​ກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດຄົບ​ຮອບ 74 ປີ ທີ່​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເບ​ຣຸດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ສິງ​ຫາ 2019.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປ່ອຍ​ເງິນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ແບບ​ງຽບໆ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 105 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃຫ້​ແກ່​ເລ​ບາ​ນອນ ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ກັກ​ໄວ້ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ​ເງິນການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ “ແມ່ນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ” ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃດໆ. ມີ​ການແຈ້ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ໄປ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຊາບ​ແລ້ວ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ເມື່ອ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄດ້​ຖາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂອງ​ຮອງ​ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ເດ​ວິດ ເຮ​ລ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ວ່າ “ມີ​ການ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫ​ລືອ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່ກອງ​ທັບ​ເລ​ບາ​ນອນ.

ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບບົດ​ບາດ​ຂອງກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ​ເຮ​ສ​ໂບ​ລ​ລາ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ກອງ​ທັບ​ເລ​ບາ​ນອນ​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ຍ້ອນ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ເລ​ບາ​ນອນ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສະຫະ​ລັດ ແລະ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັ​ນ​ສຳ​ລັບ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ເລ​ບາ​ນອນ.

ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດໆ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເງິນ​ກ້ອນນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ໄວ້ ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ໄວ້ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກໍບໍ່​ໄດ້​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຫຍັງຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເລ​ບາ​ນອນ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່​ານໄດ້​ເຮັດ​ໄປໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສືບ​ສວນຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG