ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດເວົ້າວ່າຕຳຫລວດບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນໃດເພີ້ມອີກ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ມີດແທງໃນນະຄອນລອນດອນໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະພາໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ 3 ຄົນໄປນອນໃນໂຮງໝໍຢູ່ນັ້ນ.
ຕຳຫລວດລອນດອນໄດ້ຖືກໂທລະສັບເອີ້ນໃຫ້ໄປຍັງຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕຶກຟິສມັງເກີສ໌ (Fishmongers) ທີ່ຢູ່ສົ້ນກ້ຳເໜືອຂອງຂົວລອນດອນ ໃນຕອນເລີ້ມບ່າຍ ຂອງມື້ນັ້ນ ຕອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຄມບຣິດຈ໌ (Cambridge) ກຳລັງຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການແກ້ແຄ້ນຂອງນັກໂທດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ 'ຮຽນຮູ້ນຳກັນ' ຢູ່ນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວ BBC ລາຍງານວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ທ້າວອຸສມານ ຄານ (Usman Khan), ອາຍຸ 28 ປີ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນປີ 2012 ຍ້ອນທຳການໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍ ແລະໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວອອກມາໃນເດືອນທັນວາ 2018 ໄດ້ເຂົ້າໄປຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີຂອງຕົນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນຕຶກດັ່ງກ່າວ ກ່ອນຈະອອກມາຫາຂົວລອນດອນ ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວຖືກຕີ ແລະຂ້າຕາຍ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໃຊ້ມີດແທງຫລາຍໆຄົນ.
ຕຳຫລວດເວົ້າວ່າ ທ້າວຄານ ທີ່ຖືມີດຢູ່ ໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນຂ້າໂຕຕາຍປອມໃນຕອນທີ່ລາວເລີ້ມທຳການໂຈມຕີນັ້ນ.
ມີພົນລະເຮືອນຫລາຍຄົນປາກົດວ່າ ໄດ້ລັດທ້າວຄານໄວ້, ປ້ຳລາວລົງ ແລະ ຍາດເອົາມີດອອກຈາກມືລາວ.
ວີດິໂອທີ່ຖ່າຍໂດຍຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ ທີ່ເອົາລົງໃນທວີດເຕີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ຕຳຫລວດທີ່ພາກັນລັ່ງໄປຫາຂົວລອນດອນນັ້ນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະມີບຸກຄົນນຶ່ງ ຖືກຕຳຫລວດລາກອອກໄປ. ຈາກນັ້ນ ຕຳຫລວດກໍໄດ້ຍິງທ້າວຄານຕາຍຢູ່ໃນໄລຍະອັນໃກ້ໆ.
ທ່ານນີລ ບາຊູ (Neil Basu), ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດນະຄອນບານລອນດອນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວຖືກມອງວ່າເປັນການໂຈມຕີທາງກໍ່ການຮ້າຍ.
ຂ່າວສານຂອງອັງກິດໂດຍອີງໃສ່ແຫລ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ປະສົງບອກນາມ ເວົ້າວ່າ ທ້າວຄານມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພວກກຸ່ມລັດອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຈັດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະບໍ່ຢືນຢັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບໍຣີສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ກໍກ່າວວ່າ: "ມັນເປັນຄວາມຜິດພາດ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະມີຄວາມຮຸນແຮງອອກມາຈາກຄຸກໄວກ່ອນກຳນົດ, ແລະການທີ່ພວກເຮົາເຊົາເຮັດແບບເປັນນິໄສມາຄືແນວນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ໃຜກໍຕາມທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີຈະຕ້ອງຖືກ "ຕາມລ້າໃຫ້ພົບ ແລະຈະຖືກນຳມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ."
ທ່ານ ຊາດິກ ຄານ (Sadiq Khan), ເຈົ້າຄອງນະຄອນລອນດອນ ໄດ້ປະນາມເຫດການດັ່ງກ່າວ. ໃນຕອນທີ່ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າກອດແລນ (Scotland) ນັ້ນເຈົ້າຄອງນະຄອນທ່ານນີ້ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຊາວນະຄອນຫລວງ ລອນ ດອນຮັກສາຄວາມສາມັກຄີໄວ້ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປະສົບກັບການກໍ່ການຮ້າຍນີ້. ທ່ານເວົ້າວ່າ "ພວກທີ່ຫາທາງໂຈມຕີພວກເຮົາ ແລະແບ່ງແຍກພວກເຮົາຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຈັກເທື່ອ."