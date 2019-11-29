ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດພວມປະສົບກັບລົມພາຍຸຂະໜາດແຮງຜິດປົກກະຕິຫົວນຶ່ງ ໃນວັນພັກຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຫິມະ ຕົກ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ທາງຫຼວງເລກ 5 ຊຶ່ງເປັນທາງຫຼວງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພາກເໜືອແລະພາກໃຕ້ຂອງລັດໄດ້ຖືກປິດ ທັງທາງຂຶ້ນແລະທາງລ່ອງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາດຕະເວນທາງຫຼວງ ໄດ້ຊ່ວຍພວກລົດທີ່ຄາຢູ່ຕາມຫິມະ ໃນຂະນະທີ່ຫິມະຍັງສືບຕໍ່ຕົກລົງມາຢູ່ນັ້ນ. ທາງຫຼວງສາຍດັ່ງກ່າວ ທັງຂຶ້ນແລະລ່ອງ ໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່ໃນຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ທັງໆທີ່ມີການພະຍາກອນອາກາດວ່າ ຍັງຈະມີຝົນແລະຫິມະຕົກລົງມາຕື່ມອີກ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຄາດວ່າຈະມີຫິມະຕົກລົງມາຢ່າງໜັກ ໃນເຂດພູຜາ ແລະລົມທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ ໃນທົ່ວເຂດພາກຕາເວັນຕົກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນທີ່ລົມພາຍາດັ່ງກ່າວຈະເຄື່ອນໄປສູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລົມພາຍຸຫົວນີ້ອາດພາໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກ ແລະນ້ຳຖ້ວມຊຸ ໃນເຂດພາກໃຕ້ລັດຄາລີຟໍເນຍ ແລະລັດອາຣີໂຊນາ.
ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ລົມພາຍຸໄຊໂຄລນລະເບີດ ຊຶ່ງມີລົມແຮງ ນ້ຳແຂງແລະຫິມະຕົກລົງມາໃສ່ທາງຫຼວງສາຍສຳຄັນໆແລະສະໜາມບິນ ໃນວັນອັງຄານແລະວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ເບົາບາງລົງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ.