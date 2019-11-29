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ອະ​ດີດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນະ ແຫ່ງ​ຍີ​ປຸ່ນ ເຖິງ​ແກ່​ອະ​ສັນ​ຍະ​ກຳ ຮວມ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້ 101 ປີ

ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຢາ​ຊູ​ຮິ​ໂຣ ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນະ ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່​າງ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ພະ​ຈິກ 2005.

ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຢາ​ຊຸ​ຮິ​ໂຣ ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນ​ະ ທີ່​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ​ຈັດ ທີ່ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ໃນ​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກັບສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຖິງ​ແກ່​ອະ​ສັນ​ຍະ​ກຳ​ໄປ​ແລ້ວ ຮວມ​ອາ​ຍຸ​ໄດ້ 101 ປີ.

ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ທ່ານ ທ່ານ​ຮີ​ໂຣ​ຟູ​ມິ ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນະ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ອະ​ດີດ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ເຖິງ​ແກ່​ອະ​ສັນ​ຍະ​ກຳ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ທີ່​ໂຮງໝໍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວ. ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ເທື່ອ.

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ໃນ​ເວ​ລາ​ທ່ານ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຕ່​ປີ 1982 ຫາ 1987 ນັ້ນ ທ່ານ​ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນະ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ເອົາປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ ຊຶ່ງ​ໄດ້ ເສຍ​ໄຊ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ໃຫ້ໄດ້ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໂດຍ​ເຕັມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກລະ​ຫວ່າງ​ສົງ​ຄາມ​ເຢັນ. ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຣ​ນັນ ຣີ​ແກນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນະ​ໄດ້​ສຸມ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃສ່​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພວມ​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ປະເທດ​ທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ. ທ່ານ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທາງ​ດ້ານ​ທະຫານ ໂດຍ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ທີ່​ຮັກ​ສັນ​ຕິຂອງ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຈົດ​ຈຳ​ ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ຊາດ​ທີ່​ບໍ່​ສະ​ທ້ານ​ຢ້ານ​ກົວ ຊຶ່ງ​ໃນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕິນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາ​ກາ​ຊອນ​ເນະ​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ສະ​ໄໝ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນ​ໄດ້​ຮູ້​ເຫັນ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ລາ​ໄຊ​ແລະ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ. ສີ່​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຕໍ່​ມາທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກຳ​ກັບ​ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ສຸດຍອດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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