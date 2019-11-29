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ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ອີ​ຣັກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ

ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ເມືອງ​ນາ​ຊີ​ຣິ​ຢາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ພະ​ຈິກ 2019.

ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ ໄດ້​ໃຊ້​ລູກ​ປືນ​ແທ້ ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ອາ​ວຸດໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໂດຍໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 40 ຄົນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມື້​ນຶ່ງ​ທີ່ນອງ​ເລືອດ​ທີ່​ສຸດນັບ​ແຕ່​ການ​ປະທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ແພດ.

ມີ​ບໍ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 25 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 200 ກ​ວ່າ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຍິງ​ປືນ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ຕັນ​ທາງ​ແລະ​ຂົວ​ຫລາຍແຫ່ງ ຢູ່​ເມືອງ​ນາ​ຊີ​ຣິ​ຢາ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້.

ແບັກ​ແດດ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ຕື່ມ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບຮຽບ​ຮ້ອຍ ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ເພີ້ມຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍຶດ​ເອົາ​ຕຶກ​ອາຄ​ານແລະ​ຂົວ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ປະ​ທະ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຊຶ່ງໄດ້​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ຕາແລະ​ລູກ​ປືນ​ແທ້ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເກືອບ​ວ່າ​ໃນ​ທຸກໆວັນ.

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ລິງໂດຍກົງ

ອົງ​ການ​ນິ​ລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ປະ​ນາມ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ເມືອງ​ນາ​ຊິ​ຣິ​ຢາ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ເຫດ​ການ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ການນອງ​ເລືອດ.

ທ່ານ​ລິນ ມາ​ອາ​ລູ​ຟ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຝ່າຍ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງກ່າວ​ວ່າ “ເຫດ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ນາ​ຊິ​ຣີ​ຢາ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມື້ນີ້ ແມ່ນ​ໃກ້​ກັບ​ສະ​ພາບ​ໃນສະ​ໜາມ​ລົບ ຫຼາຍກວ່າ​ຫົນ​ທາງ​ແລະ​ຂົວ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ. ການ​ສັງ​ຫານ​ແບບ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ທີ່​ວ່ານີ້ ເປັນ​ພຽງ​ເຫດ​ການ​ຫລ້າ​ສຸດ ຂອງ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ບ່ອນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ອີ​ຣັກໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ.”

ໂທ​ລະ​ພາບ​ອາ​ລ​ຈາຊີ​ຣາ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອາ​ແດ​ລ ອັບ​ດູ​ລ​-ມາຫາ​ດີ ໄດ້​ປົດ​ນາຍ​ພົນ​ໂທ​ຈາ​ມິ​ລ ອາ​ລ-ຊາມ​ມາ​ຣີ ໃນ​ເວ​ລາ​ບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງມື້ຫຼັງ​ຈາກທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ແຂວງ​ດີ​ກາ ​ຊຶ່ງ​ມີ​ເມືອງ​ນາ​ຊິ​ຣິ​ຢາ​ເປັນ​ເມືອງ​ເອກນັ້ນ. ສື່ມວນ​ຊົນໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຍັງ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເຈົ້າ​ແຂວງໆ​ດີກາ ກໍ​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ແລ້ວ.

ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ ໄດ້​ຍິງ​ສັງ​ຫານ 4 ຄົນ​ແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 22 ຄົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະຂ້າມ​ຂົວ​ອາ​ຣາ ຊຶ່ງ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດອັນ​ເປັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣັກ ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າກ​ຣີນ​ໂຊນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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