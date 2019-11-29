ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທະຫານອາເມຣິກັນຢູ່ອັຟການິສຖານ ໃນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ແບບບໍ່ມີການປະກາດໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ເລີ້ມການເຈລະຈາສັນຕິພາບຄືນໃໝ່ ກັບພວກກະບົດຕາລີບານ ແລະກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ການຢຸດຍິງ.
ຂ່າວການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດສາມເດືອນ ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການເຈລະຈາທີ່ມີມາເປັນເວລານຶ່ງປີລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບພວກກະບົດຕາລີບານໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຄູ່ປໍລະປັກໃກ້ຈະມີການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມໃນອັຟການິສຖານທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 18 ປີແລ້ວຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣັບ ການີ ທີ່ສະໜາມບິນບັກຣາມວ່າ “ພວກຕາລີບານຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບພໍ້ກັບພວກເຂົາແລະພວກເຮົາກໍເວົ້າວ່າຈະຕ້ອງມີການຢຸດຍິງ ແລະພວກເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການຢຸດຍິງແລະເວລານີ້ພວກເຂົາຕ້ອງ ການຢາກໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ບາງທີ ມັນອາດຈະໄດ້ຜົນແນວນັ້ນ ແລະພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ມີປະຕິກິຣິຍາແບບໃດເທື່ອຈາກພວກຕາລີບານ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ຈົນກວ່າຂໍ້ຕົກລົງໃນການຖອນທະຫານຕ່າງປະເທດອອກໄປທັງໝົດກັບສະຫະລັດໄດ້ບັນລຸກັນເສຍກ່ອນ.”
ມີທະຫານອາເມຣິກັນຕ່ຳກວ່າ 14,000 ຄົນປະຈຳການຢູ່ໃນອັຟການິສຖານເວລານີ້. ໃນການກ່າວເຖິງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອັຟການິສຖານເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະຫລຸດກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວລົງໃຫ້ເຫຼືອຢູ່ 8,600 ຄົນ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂຍງກັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບພວກຕາລີບານ.
ພວກເຮົາຈະຢູ່ທີ່ນີ້ ຈົນກວ່າວັນເວລາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼືພວກເຮົາໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບເດັດຂາດ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຸດ.”
ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຄະນະເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດແລພວກກະບົດຕາລີບານມີຂຶ້ນແລ້ວກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາເມື່ອວັນທີ 7 ກັນຍາຜ່ານມາ ຈະໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຕອນໃນການຖອນທະຫານກຳລັງສະຫະລັດອອກຈາກອັຟການິສຖານ.
ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ພວກກະບົດຕາລີບານໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເປີດການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງ ພັກຝ່າຍຕ່າງໆໃນອັຟການິສຖານ ເພື່ອຍຸຕິການເປັນປໍລະປັກທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດນັ້ນ ຢ່າງເປັນການຖາວອນ.
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ໂຈະການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດທີ່ມີມາເປັນລຳດັບຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ມີທະຫານອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງຮວມຢູ່ໃນພວກເສຍຊີວິດຫຼາຍໆຄົນນັ້ນ.