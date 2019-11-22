ການປິດໃຊ້ອິນເຕີແນັດຄັ້ງໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດອີຣ່ານແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ກ້າວເຂົ້າມື້ທີຫົກ ໂດຍທີ່ລະດັບການຊົມໃຊ້ ເລີ້ມດີຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍໆເຂດເຂົ້າຄືນໃນຕາໜ່າງອິນເຕີແນັດແລ້ວ.
ອີງຕາມການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ້ຫຼາຍຄັ້ງ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ອົງການ ແນັດບລັອກສ໌ (NetBlocks) ຊຶ່ງເປັນອົງການຕິດຕາມສິ້ງຊອມອິນເຕີແນັດທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ລອນດອນກ່າວວ່າ ການປິດການໃຊ້ອິນເຕີແນັດເກືອບທັງໝົດໃນອີຣ່ານແມ່ນເລີ້ມດີຂຶ້ນແດ່ແລ້ວຫຼັງຈາກໄດ້ປິດມາ 113 ຊົ່ວໂມງ ຈາກລະດັບ 5 ເປີເຊັນ ເປັນ 10 ເປີເຊັນ ແລະ 15 ເປີເຊັນໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ອີງຕາມເວລາໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ. ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງໄດ້ຕົກລົງສູ່ລະດັບ 5 ເປີເຊັນໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນເສົາແລ້ວ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບນັ້ນ ມາຈົນຮອດຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້.
ອົງການຂ່າວຂອງທາງການອີຣ່ານລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີ້ມຄ່ອຍໆຟື້ນຟູການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດຢູ່ໃນຫລາຍໆເຂດ ຮວມທັງແຂວງຮໍມອສການ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງທ່າບານດາ ອາບາສ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານນັ້ນ ທ່ານອາໂບຮາ-ຊານ ຟີໂຣຊາບາດີ ເລຂາທິການສູງສຸດສະພາໄຊເບີສະເປສຂອງອີຣ່ານກ່າວວ່າ ອົງການຂອງລັດຈະທຳການຕັດສິນໃຈໃນຕອນແລງວັນພະຫັດກ່ຽວກັບວ່າຈະຢຸດເຊົາການປິດອິນເຕີແນັດເປັນເວລາຫ້າມື້ຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເພີ້ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດທີ່ອ່ອນແອຢູ່ແລ້ວ ຍ້ອນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ການປິດອິນເຕີແນັດ ຈະຍຸຕິລົງ “ພາຍໃນສອງມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານໄດ້ປິດການໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຄ້ານຕິດຕໍ່ກັນ ແລະນຳອອກເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຕ່າງໆ ໃນການປະທ້ວງ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ເງິນອຸດໜຸນ 50 ເປີເຊັນ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ກາຍເປັນປະເທດ “ທີ່ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຢ່າງແຮງ” ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ປິດການໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ຄົນໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດ.