ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດຂອງບໍລິສັດແອັບເປີທີ່ລັດເທັກຊັສໃນອາທິດນີ້ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕັ້ນລຳທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ລະຫວ່າງບໍລິ ສັດເຮັດໂທລະສັບອາຍໂຟນ ແລະລັດຖະບານທ່ານທຣຳກ່ຽວກັບເລື້ອງຈີນແລະ ການເກັບພາສີ.
ການໄປຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ກຳນົດຈະເລີ້ມເກັບພາສີໃໝ່ຕໍ່ການນຳເຂົ້າຂອງຈີນໃນວັນທີ 15 ທັນວານີ້ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງສົງຄາມການຄ້າທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ກັບປັກກິ່ງ.
ໃນໝູ່ບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ແອັບເປີ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໃນເມື່ອວ່າຜະລິດຕະພັນຫຼາຍໆຢ່າງຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງໂທລະສັບອາຍໂຟນ ໂມງແອັບເປີ ແລະອາຍແພດ ແມ່ນຜະລິດຢູ່ຈີນທັງນັ້ນ.
ເສດຖະກິດຂອງຈີນແລະເຂດຮ່ອມພູຊິລີກັນໃນສະຫະລັດ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັນໃນວິທີທີ່ສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໂຮງງານຈີນທີ່ເຮັດຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດແອບເປີ ທີ່ມາຈາກສະຫະລັດ ແຕ່ໂຮງງານຈີນ ກໍໄດ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນບາງຢ່າງສຳລັບເຄື່ອງແມັກໂປຣ ຊຶ່ງໄດ້ຜະລິດຢູ່ໃນສະຫະລັດມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວນັ້ນ.
ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງ ໄດ້ກົດດັນຕໍ່ການສະໜອງສິນຄ້າຂ້າມຊາຍແດນແບບຕ່ອງໂສ້ດັ່ງກ່າວ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ທ່ານທຣຳກ່າວຕອບປະຕິເສດ ຕໍ່ການຂໍຮ້ອງຍົກເວັ້ນພາສີຂອງບໍລິສັດແອັບເປີ.
ແຕ່ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນ 10 ຢ່າງແກ່ຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນ. ເພື່ອເປັນການສະໜອງຕອບ ບໍລິສັດແອັບເປີກ່າວວ່າ ເຄື່ອງແມັກໂປຣຂອງຕົນ ຈະສືບຕໍ່ຜະລິດຢູ່ທີ່ລັດເທັກຊັສ ໂດຍບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ວ່າ ເພລັກສ໌.