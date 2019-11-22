ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ຄະນະສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນ “ເລື້ອງໃນນິຍາຍ” ທີ່ວ່າຢູເຄຣນແລະບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນປີ 2016 ທີ່ທ່ານທຣຳເປັນຜູ້ຊະນະ.
ທ່ານນາງຟີໂອນາ ຮິລ ໃນການໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳນັ້ນ ໄດ້ໂຕ້ ແຍ້ງໂດຍກົງຕໍ່ທ່ານທຣຳຜູ້ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວກ່າວວ່າ ບາງທີອາດແມ່ນຣັດເຊຍແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານຮັບເອົາການປະຕິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ວ່າ ມົສກູໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເມື່ອວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ “ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ” ໂດຍການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນ ໃນປີ 2020 ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະທິດສະດີ ທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າບໍ່ມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທ້າທາຍຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານທຣຳ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ໃນປີ 2016.
ທ່ານນາງຮິລໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນ ເລີ້ມການສືບສວນນັ້ນ ແມ່ນ “ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດ” ທີ່ຫັນເຫໄປຈາກເປົ້າໝາຍໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງຮີລ ຊຶ່ງມາຈົນຮອດຕົ້ນປີນີ້ ແມ່ນເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ “ອີງຕາມຄຳຖາມ ແລະຖະແຫຼງຂ່າວຕ່າງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນແລ້ວ ພວກທ່ານບາງຄົນຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການນີ້ ປາກົດເຊື່ອໃນເລື້ອງທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍແລະອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼືສືບລັບຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ທຳການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານປະເທດເຮົາ... ແລະນັ້ນ ບາງທີ ດ້ວຍວິທີໃດນຶ່ງ ເພື່ອເຫດຜົນບາງຢາງ ຢູເຄຣນ ເປັນຜູ້ກະທຳ. ນີ້ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃນນິຍາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກກໍ່ຂຶ້ນແລະນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການສືບລັບຂອງຣັດເຊຍທັງນັ້ນ.”
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າ ຣັດເຊຍແມ່ນມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່າງເປັນລະບົບໃນປີ 2016. ນີ້ແມ່ນການສະຫລຸບຂອງໜ່ວຍສືບລັບພວກເຮົາແລະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຢູ່ໃນລາຍງານຂອງລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ. ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໂຕ້ແຍ້ງບໍ່ໄດ້ ແມ່ນກະທັງຢູ່ໃນລາຍລະອຽດທີ່ເນັ້ນໜັກບາງຢ່າງ ຍັງຖືເປັນຄວາມລັບຢູ່.”
ທ່ານນາງຮິລ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບວ່າ “ໃນທິດທາງຂອງການສືບສວນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ພວກທ່ານຊຸກຍູ້ການເມືອງທີ່ຂັບດັນດ້ວຍຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່າຢູເຄຣນແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ນັ້ນ “ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການເມືອງພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນກໍຕາມ.”