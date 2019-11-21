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ອີ​ຣ່ານ​ ປີດ​ການ​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ມາ​ໄດ້​ 5 ມື້​ແລ້ວ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ເສຍ​ຫາຍ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ

ການ​ຈະ​ລາ​ຈອນ​ໄປ​ມາ​ຜ່ານ​ຕຶກ​ຫຼັງ​ນຶ່ງ ທີ່​ຖືກ​ຈູດ​ເຜົາ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ພະ​ຈິກ 2019.

ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ປິດ​ການ​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດອັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ປາບ​ປາມ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ເລີ້ມ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ 4 ມື້​ແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນ​ການ​ປິດ​ແບບ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ​ກ່ອນ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ອົງ​ການແນັດ​ບ​ລັອກ​ສ໌ (NetBlocks) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ສິ້ງ​ຊອມອິນ​ເຕີແນັດ​ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລອນດອນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດມື້ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ການ​ປິດ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ “ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ” ເປັນ​ເວລາ​ກາຍ 100 ຊົ່ວ​ໂມງ ນັບ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ແຕ່​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ເສົາ​ແລ້ວ.

ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ “ສິດ​ທິ​ທາງ​ດ້ານ​ດີ​ຈີ​ຕອ​ລ ແມ່ນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ: ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ​ທັງ​ມວນ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ​ ໄດ້​ອັດ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ແລະ​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ຮູບ​ພາບ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະເທດ ທີ່​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້ຂຶ້ນລາ​ຄານ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ເຄີຍ​ໃຫ້​ເງິນ​ອຸດ​ໜຸນ 50 ເປີ​ເຊັນ. ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ລາມ​ອອກ​ໄປໃສ່​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 50 ເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່​ານ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ເສົາ ອີງ​ຕາມ​ຮູບພາບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ກວດ​ສອບ​ໂດຍ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເປີ​ເຊຍ​ຂອງວີ​ໂອເອ.

ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຖື​ວ່​າ ການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທົ່ວໆ​ໄປ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຍາກ​ລຳ​ບາກ​ເພີ້ມ​ຕື່ມໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດພວມ​ຊຸມ​ໂຊມ​ລົງ. ເງິນ​ຕາ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ຕົກ​ລາ​ຄາ ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ເງິນໂດ​ລາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ແລະ​ຄົນ​ຫວ່າງ​ງານ ຖີບ​ໂຕ​ສູງຂຶ້ນໃນ​ຮອບ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະ​ກິດ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ຢຸດ​ເຊົາ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າເປັນ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງນັ້ນ. ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັ​ງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ແລະ​ກາ​ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດທີ່​ຜິດ​ພາດ ກໍ​ເປັນ​ອີກ​ສາ​ເຫດ​ນຶ່ງ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ.

​ທ່ານ​ອີ​ລານ ເບີ​ແມນ ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ທີ່​ສະ​ພານະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ກ່າວ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ແກ່​ວີໂອ​ເອ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເປີ​ເຊຍ​ວ່າ “ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດ​ຖ​ະ​ກິດ​ທີ່​ຜິດ​ພາດ ​ໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ອີ​ຣ່ານ ແມ່ນ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ປະສິດ​ທິ​ຜົນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ​ພວມ​ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຕໍ່​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ລະ​ບອບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດຳ​ເນີນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ແລະ​ເສດ​ຖະກິດ. ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ທີ່​ໜ້ອຍ​ລົງ​ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໂດຍ​ກົງ. ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ​ຮູ້​ວ່າ​ໂຕການ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຄື​ໃຜ.”

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ບົດ​ຂຽນ​ຫຼາຍໆ​ເລື້ອງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳວ່າ ການປິດ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດແມ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍຫາຍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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