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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ຊັນ​ແລນ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ຕອບ​ແທນ​ແທ້ ລະ​ຫວ່​າງ​ ປ. ທ​ຣຳ ແລະ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ

ເອກ​ອັ​ກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ກໍ​ດອນ ຊັນ​ແລນ ນັ່ງ​ກັບ​ທະ​​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​​​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ

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ລຸນ​ຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຢ່າງແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ແລ້ວ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ​ກໍ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການຈາກ​ທ່ານ​ນາງ​ຟີ​ໂອ​ນາ ຮີ​ລ ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ເລື້ອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງແຫ່ງ​ຊາດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ​ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ວ່າ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ຈຳ​ຢູ​ເຄ​ຣນນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມທີ່​ເລີ້ມ​ມີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ​ບັດ​ໂດຍ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ນອກນັ້ນ ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ໂດຍ​ທ່ານ​ເດ​ວິດ ໂຮມ​ສ໌ ນັກ​ການ​ທູດ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ແລະ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ແບບ​ປິດ​ລັບ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ການໂອ້​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຖາມ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ປະຈຳ​ສະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ກໍ​ດອນ ຊັນ​ແລນວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັ​ນ​ສ​ກີຈະ​ສືບ​ສວນ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ຫຼື​ບໍ່.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ກັກ​ເງິນ​ເກືອບ 400 ລ້ານໂດ​ລາ ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈົນ​ກວ່າກີ​ຢິບ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຕໍ່​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ຊຶ່ງ​ເປັນຄູ່​ແຂ່ງທີ່​ພວມ​ມີ​ຄະແນນ​ນຳ​ໜ້າຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີ​ປີ 2020.

ທ່ານ​ຊັນ​ແລນ​ໃຫ້​ການ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ເງື່ອນ​ໄຂວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງນຶ່ງ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ຕອບ​ແທນ ຫຼື quit pro quo ແທ້ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ແລະຢູ​ເຄ​ຣນ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ ກ່ອນ​ເປີດ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການນັ້ນ ທ່ານ​ຊັນ​ແລນ​ ກ່າວ​ວ່າ ຄະນະ​ສືບ​ສວນ “​ມັກ​ຈະ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ງ່າຍໆ​ວ່າ ມີ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ຕອບ​ແທນ​ຫຼື​ບໍ່? ດັ່ງທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ໄດ້ໃຫ້​ການ​ໄປ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ນັ້ນ ຄຳ​ຕອບ​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ​ ມີ.”

ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ແລ້ວ “ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ລັບ” ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແມ່ນ “ເປັນ​ຄະນະ” ຮວມ​ທັງ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ຮັກ​ສາ​ການ​ຫົວ​ໜ້າ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ມິກ​ຄ໌ ມູ​ລ​ວາ​ນີແລະ​ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ​ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ.

ທ່ານ​ຊັນ​ແລນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຍືດ​ຍາວ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ສະ​ຫຼັບ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຢູ່​ຫຼັງ​ສາກທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ທ່ານ​ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ​ໄດ້​ຖືກເລືອກ ແລະ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ເວ​ລາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 55 ມື້.

ທ່ານ​ຊັນ​ແລນ​ກ່າວ​ວ່​າ ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ທ່ານ​ຣິກ ແພ​ຣີ ແລະ​ທູດ​ພິ​ເສດ ເຄີດ ວອ​ລ​ເກີ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ “ຄຳ​ສັ່ງ” ຂອງທ່ານ​ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນາ ທີ່​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ສືບ​ສວນ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ແລະ​ກ່າວ​ຫາ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ວ່າແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ປີ 2016 ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

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