ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເມຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch) ທຳການ ເປັນພະຍານຢູ່ໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທວີດເຕີເປີດສາກໂຈມຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳຢູເຄຣນທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຄົນນັ້ນ.
“ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທີ່ນາງເມຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch) ໄປລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບຂີ້ຮ້າຍໄປໝົດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ. ທ່ານຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ "ລາວເລີ້ມຕົ້ນເຮັດວຽກຢູ່ໂຊມາເລຍເບິ່ງແມ໋ ມັນເປັນແນວໃດຫລະ?"
ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ທຣຳກໍໄດ້ເວົ້າແບບເສກສັນປັ້ນຂຶ້ນມາວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ (Zelenskiy) ຂອງຢູເຄຣນ "ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບລາວວ່າບໍ່ດີຫລາຍຢູ່ໃນການລົມໂທລະສັບຄັ້ງທີ 2 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບທ່ານນັ້ນ."
ຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ ທີ່ຖືກຕຳໜິໂດຍທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ (Adam Schiff), ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບໃນສະພາຕ່ຳວ່າ “ເປັນການນາບຂູ່ຕໍ່ພະຍານຢູ່ຕະຫລອດເວລາຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ” ເປັນການໂຈມຕີ ຄັ້ງນຶ່ງຢູ່ໃນຫລາຍໆ ຄັ້ງ ທີ່ທ່ານ ທຣຳໄດ້ເລີ້ມເຮັດຕໍ່ພະຍານຕ່າງໆ, ຕໍ່ຜູ້ແຈ້ງການກະທຳຜິດ, ແລະພວກສັງກັດພັດເດໂມແຄຣັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ທຣຳໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເວົ້າວ່າທ່ານນາບຂູ່ພະຍານດັ່ງກ່າວ ແລະຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເວົ້າວ່າພວກສັງກັດພັດເດໂມແຄຣັດບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
“ພວກຣີພັບລິກັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ແບບຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳໃນວັນສຸກວານນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກສັງກັດພັດເດໂມແຄຣັດບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຣີພັບລິກັນຖາມຄຳຖາມ ຫລືບໍ່ໃຫ້ມີພະຍານ ແລະເອີ້ນການຮັບຟັງ ຄຳໃຫ້ການດັ່ງກ່າວວ່າ "ເປັນເລື້ອງໜ້າອັບອາຍ."
ທ່ານນາງ Vanessa Beasley, ທີ່ສອນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Vanderbilt ເວົ້າວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ທຳການນາບຂູ່. ທ່ານກຳລັງຢາກສະແດງໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກແຕະຕ້ອງໄດ້ ແລະວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຍຸຕິລົງພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ.