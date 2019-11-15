ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານສູງສຸດ ສະກັດກັ້ນໝາຍເກາະທີ່ສັ່ງໃຫ້ ທ່ານ ມອບເອກະສານແຈ້ງການເສຍພາສີຂອງທ່ານໃຫ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຢູ່ໃນການທົດສອບ ຄວາມສາມາດຂອງປະທານາທິບໍດີໃນການຄັດຄ້ານຕໍ່ການສືບສວນ ສອບສວນ ຕ່າງໆ.
ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງເວທີຂຶ້ນແກ່ການປະຈັນບານຂອງສານສູງ ກ່ຽວກັບເອກະສານແຈ້ງພາສີທີ່ທ່ານທຣໍາບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍ ຊຶ່ງບໍ່ເໝືອນກັນ ກັບປະທານາທິບໍດີໃນສະໄໝໃໝ່ຄົນອື່ນໆ. ບັນດາຜູ້ພິພາກສາຍັງສາມາດທີ່ ຈະພິຈາລະນາສັ່ງຊາເບິ່ງແບບກວ້າງໆກວ່ານັ້ນອີກ ກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງ ຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ເວົ້າວ່າປະທານາທິບໍດີທີ່ກໍາລັງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ ບໍ່ສາມາດ ຖືກເອົາໄປດໍາເນີນຄະດີ ຫລືຖືກສືບສວນສໍາລັບການກະທໍາອາດຊະຍາກໍາໄດ້.
ສານຂັ້ນຕົ້ນຕ່າງໆ ຜ່ານມາໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທຣຳວ່າ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ຖືກດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ໝາຍເກາະຈາກທະນາຍຄວາມປະຈໍາເຂດເມືອງແມນແຮັດຕັນ ກໍາລັງພະຍາ ຍາມຢາກໄດ້ໃຈແຈ້ງເສຍພາສີຂອທ່ານ ທຣໍາ ກັບຫລັງໄປຮອດປີ 2011 ຈາກບໍລິສັດເຮັດບັນຊີຂອງທ່ານ ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນ ສອບ ສວນ ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາອັນນຶ່ງ.
ທ່ານທຣໍາຢາກໃຫ້ສານຕັດສິນຄະດີດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຢູ່ພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂທີ່ກີດກັນບໍ່ໃຫ້ທະນາຍຄວາມປະຈໍາເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວສາມາດປະຕິບັດ ຕາມການໝາຍເກາະໄດ້ໃນຂະນະດຽວກັນ. ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ອາດຈະບໍ່ທໍາ ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບຟັງຄະດີດັ່ງກ່າວຫລືບໍ່ຢ່າງໜ້ອຍກໍແກ່ຍາວໄປ ອີກນຶ່ງເດືອນ.
ຄະດີທີສອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ກໍາລັງຖືກສົ່ງໄປຫາສານກ່ຽວກັບໝາຍເກາະຂອງ ຄະນະກໍາມະການໃນສະພາຕໍ່າ ທີ່ຮຽກຮ້ອງເອົາບັນທຶກດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ທຣໍາຈາກບໍລິສັດບັນຊີດຽວກັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເສຍໄຊຢູ່ໃນທັງສອງ ຄະດີດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຂອງຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ.
ບໍລິສັດ Mazars USA ເວົ້າວ່າຕົນຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃນໝາຍເກາະ ດັ່ງກ່າວ ຖ້າສານເຫັນດີນໍາ.