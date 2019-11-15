ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ມີກຳນົດທີ່
ຈະໄປໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຢູ່ສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານນາງເມຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch) ເວົ້າກ່ຽວກັບການປົດທ່ານນາງ
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນຕາຢາກຫົວທີ່ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານຕັດສິນ
ໃຈທີ່ຈະປົດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເທົ່າທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງດີທີ່ສຸດກໍແມ່ນ ການຟ້ອງທີ່ບໍ່ມີມູນຖານ ແລະຜິດໂດຍ
ຄົນທີ່ມີເຈດຕະນາທີ່ໜ້າສົງໄສຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍ”.
ທ່ານ ວິລລຽມ ເທເລີ (William Taylor) ຮັກສາການເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳ
ຢູເຄຣນ ແລະທ່ານ ຈອດຈ໌ ເຄັນທ໌ (George Kent)ດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ພາກັນໄປໃຫ້ການໃນວັນພຸດຜ່ານມາ.
ນັກການທູດທັງ 3 ທ່ານ ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ໄປໃຫ້ການແບບປິດລັບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳໃນການກົດດັນຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນອະ
ດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ແລະ ທຳການສືບສວນຕໍ່ ທິດສະດີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016.
ບັນດາສະມາຊິກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ເປີດການຮັບຟັງຄະດີທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້
ປວງຊົນຕີລາຄາເອົາເອງເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບັນດາຜູ້ເປັນພະຍານ ແລະຄຳໃຫ້
ການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຂ້ອນຂ້າງວ່າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ເຮັດໃຫ້
ຂັ້ນຕອນໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຂາດຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະໄດ້ເຈາະຮູໃຫ້
ເປັນຊ່ອງຫວ່າໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃນຄຳໃຫ້ການຂອງພວກພະຍານ ດັ່ງກ່າວ.
ລຸ່ມນີ້ຄືສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບທ່ານນາງ ເມຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch)
ແລະບົດບາດຂອງທ່ານນາງຢູ່ໃນວຽກງານຢູເຄຣນ.
ໂດຍທີ່ເຮັດອາຊີບນັກການທູດ, ມາຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch) ເຄີຍເປັນ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳຢູເຄຣນ ແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2016 ຫາ ພຶດສະພາ 2019
ຕອນທີ່ທ່ານນາງຖືກຮຽກກັບຄືນມາວໍຊິງຕັນຢ່າງບໍ່ມີພິທີລີຕອງຫຍັງເລີຍ ພາຍຫລັງທີ່
ທ່ານ ຣູດີ ຈູລິອານີ (Rudy Giuliani), ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ
ພັນທະມິດຂອງທ່ານໄດ້ພາກັນພະຍາຍາມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເພື່ອນຮ່ວງານຂອງທ່ານນາງ
ແລະພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ເວົ້າວ່າເປັນການລະດົມການໃສ່ຮ້າຍຕໍ່ທ່ານນາງ.