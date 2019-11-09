ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ມີ​ໂອ​ກາດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ທີ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ ຈະ​ກັບ​ຄືນ ໄປ​ສູ່​ສະ​ໜົມ​ລົບ​ອີກ

ພວກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ເປັນ​ເຄື່ອ​ຂ່າຍ​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຖືກ​ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ທີ່​ເມືອງ​ຮາ​ຊາ​ເກ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​​ອອງ​ຊີ​ເຣຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ຕຸ​ລາ 2019.

ເຈົ້າ​ໜ້​າ​ທີ່​ຕໍ່​ຕ້ານພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ້ານ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສູນ​ກາງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນ ຈະ​ພົບ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ສູ່​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ອີກ.

ພວກ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຫຼາຍ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປະ​ມ​ານ 2,000 ຄົນທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນ ຢູ່ໃນ​ຄຸກ​ຊົ່ວ​ຄາວ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ.

ຮັກ​ສາ​ການ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ສູນ​ກາງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ ທ​ຣາ​ເວີ​ສ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບແບບ​ທີ່​ແລ້ວ​ແຕ່​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ຟັງ ຢູ່​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໃກ້​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ວ່າ “ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ວ່າ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້ເຫັນ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼາຍ​ຄົນ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງເວ​ລາ​ພວກ​ເຂົາ​ລັກ​ໜີອອກ​ຈາກ​ຄຸກ​ໄປ​ໄດ້ ​ຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ຖືກ​ປ່ອຍ. ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ກາງ ​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຄຸມ​ຂັງ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້​ໄປເສີມ​ຄວາມເຂັ້​ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຖັນ​ແຖວ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ແລະ​ບໍ່​ຢາກ​ເຫັນ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງ​ປະຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ອອກ​ຈາກ​ຊີ​ເຣຍ​ໄປ.”

ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ມາ​ແລ້ວ ​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບັນ​ດາປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກຸ່ມ​ແນວ​ໂຮມ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມນັ້ນຮັບ​ເອົາ​ແລະ​ນຳໄປ​ລົງ​ໂທດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ໄປ​ສູ້​ລົບ​ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມ​ທີ່​ປະ​ກາດຕົນ​ເອງວ່າ ເປັນ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ.

ແຕ່​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜອງ​ຕອບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ໂດຍ​ສະເພາະ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ໂດຍ​ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ລະ​ບົບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລົງ​ໂທດ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຫຼາຍ​ພັນ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງຕົ້ນ​ນັ້ນ ໄດ້​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG