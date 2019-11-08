ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະພວກນັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບການເອົາທ່າທີຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ສະພາບການທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງຊາວວີເກີ້ໃນປະເທດຈີນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຫຼັງຈາກຖະແຫຼງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ຈາກລາຍງານທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຈີນ “ໄດ້ຮາວີລົບກວນ ຈັບກຸມຫຼືບໍ່ກໍຄຸມຂັງບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວມຸສລິມເຜົ່າວີເກີ້ ໂດຍພະລະການແລະພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກສູນຄຸມຂັງຂອງຈີນໃນເຂດຊິນຈຽງ.
ທ່ານເຟີກັດ ຈໍດຸດ ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການອອກຖະແຫຼງການໃນທຳນອງນີ້ ຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນພາໃຫ້ພວກຊາວວີເກີ້ມີຄວາມຫວັງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວດຽວດາຍຕາມລຳພັງ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດຊຸດປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ດຳເນີນການແບບໃດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການປິດສູນເຫຼົ່ານັ້ນແລະຟື້ນຟູອິດສະຫຼະພາບຂອງຊາວວີເກີ້ໃນຈີນ ໃນສະຫະລັດ ແລະໃນທົ່ວໂລກ.”