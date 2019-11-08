ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ. ບ​ລູມ​ເບີກ ເສດ​ຖີ​ເງິນ​ຕື້ ໃນ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂ່າວ​ສານ ກໍ​າ​ລັງຊັ່ງ​ຊາວ່າ ຈະ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ ໃນ​ການເລືອກຕັ້ງ ປີ​ໜ້ານີ້ ຫລື ບໍ່

ທ່ານ​ໄມ​ໂຄ ບ​ລູມ​ເບີກ (Michael Bloomberg) ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນນິວຢອກ ແລະ​ເສດ​ຖີ​ເງິນ​ຕື້ ໃນ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂ່າວ​ສານ

ຜູ້​ສະໝັກສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ອາດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນໃນ​ການເລືອກຕັ້ງ​ປີ 2020 ນີ້ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ທ່ານ​ໄມ​ໂຄ ບ​ລູມ​ເບີກ (Michael Bloomberg), ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ ​ ນິວຢອກແລະ​ເສດ​ຖີ​ເງິນ​ຕື້ໃນ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂ່າວ​ສານຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຍື່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ເພື່ອ​ລົງແຂ່ງ​ຂັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນ​ລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ວັນ​ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດເພື່ອ​ໃຫ້ມີ​ເງື່ອ​ນໄຂ​ເໝາະ​ສົມເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ທ່ານ​ ບ​ລູມ​ເບີກ (Bloomberg) ບໍ່​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເທື່ອ ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ “ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້” ວ່າ​ ກຸ່ມ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ “ບໍ່​ໄດ້ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ທີ່​ດີ” ເພື່ອ​ຈະ​ເອົາ​ຊະ​ນະປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ໜ້ານີ້. ​

“ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ລົງ​ສະ​ໝັກ, ເພິ່ນ​ກໍ​ຈະ​ເອົາ​ທາງ​ເລືອກ​ໃໝ່ ​ມາ​ໃຫ້​ແກ່ພວກ​ສັງ​ກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ, ໂດຍ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ບົນ​ປະ​ຫວັດທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນ​ະ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ ປົກ​ຄອງ​ຕົວເມືອງ ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ທີ່​ສ້າງ​ທຸ​ລະ​ກິດຂຶ້ນ​ມາ​ ນັບ​ແຕ່ ຕອນທີ່ຍັງບໍ່​ມີ​ຫຍັງ ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ສູ້​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໃນນາມ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່​ການ​ກຸ​ສົນທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສູງ​ຄົນ​ນຶ່ງ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານຮາເ​ຫວີດ ວັ​ອ​ຟ​ຊັນ (Howard Wolfson), ​ໂຄ​ສົກຂອງ ທ່ານບ​ລູມ​ເບີກ (Bloomberg).

ທ່ານ​ ບ​ລູມ​ເບີກ (Bloomberg) ເປັນ​ຜູ້​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ທີ່ຫັນ​ປ່ຽນໄປ​ເປັນຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ໃດ​ ແລະ​ໃຫ້ການ​ຮັບຮອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງແຮ​ລ​ລາ​ຣີ ຄ​ລິນ​ຕັນ ໃນ​ປີ 2016.

ທ່ານ​ເຄີຍ​ເປັນເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນນິວຢອກໃນ​ປີ 2002 ຈົນ​ເຖິງ 2013 ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຄຸ້ນ​ເຄີຍກັບທ່ານ​ທ​ຣຳ​ເພື່ອນຮ່ວມ​ບ້ານຮ່ວມ​ເມືອງຢູ່ນິວຢອກດີ ຊຶ່ງເປັນ​ຜູ້​ທີ່ທ່ານບ​ລູມ​ເບີກ (Bloomberg) ຖື​ເປັນ "ນັກ​ປຸກ​ປັນທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ” ທີ່​ເວົ້າ​ອວດ​ເກີນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງຕົນ.

ທ່ານ​ ບ​ລູມ​ເບີກ (Bloomberg) ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ທຸ​ລະ​ກິດຂອງ​ທ່ານ​ລວມ​ມີ ເຄື​ອຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ພາບ ແລະ​ວິ​ທະ​ຍຸ ແລະ​ວາ​ລະ​ສານ​ທີ່​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ.

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ລົງແຂ່ງ​ຂັນ ທ່ານ​ອາດຈະເຂົ້າ​ໄປ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ແຂ່​ງ​ຂັນຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນ​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ເດີນ​ສາຍ​ກາງ.

ນອນຢູ່ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ສະ​ໝັກທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ 4 ທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ (Bernie Sanders) ແລະ​ເອ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ວໍ​ແຣນ (Elizabeth Warren) ເປັນ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ກ້າວ​ໜ້າ. ​ສ່ວນທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດິນ (Joe Biden) ແລະ ພີດ ບູ​ດິ​ເຈດ (Pete Buttigieg) ທັງ​ສອງທ່ານນີ້ ຖືວ່າ​ເປັນ​ພວກ​ທີ່​ຢູ່​ໃນສາຍ​ກາງຫລາຍກວ່າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG