ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວຫາມົສກູ ແລະວໍຊິງຕັນວ່າ ບໍ່ເອົາຫົວຕໍ່ຄຳໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການບັງຄັບ ໃຫ້ມີການຖອນກຳລັງທະຫານບ້ານຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ຫຼື YPG ອອກໄປຈາກເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເທີກີ ແລະທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະເລີ້ມການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໃນຊີເຣຍຄືນອີກ.
ທ່ານເອີດູອານ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີຮັງກາຣີ ທ່ານວິກເຕີ ອໍແບນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງບູດາແປັສທ໌ ວ່າ “ທັງສະຫະລັດ ກໍບໍ່ສາມາດນຳເອົາພວກກໍ່ການຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ອອກໄປຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວພາຍໃນເວລາ 120 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືຣັດເຊຍ ກໍບໍ່ສາມາດເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນການນຳເອົາພວກກໍ່ການຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ອອກໄປຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນຂອບເວລາຈຳກັດ 150 ຊົ່ວໂມງ.
ທ່ານເອີດູອານໄດ້ທຳການຕົກລົງແບບແຍກກັນໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ໂດຍທີ່ທັງສອງທ່ານຕ່າງກໍໄດ້ຕົກລົງວ່າ ກຳລັງຊາວເຄີດ YPG ຈະຖອນອອກໄປຫ່າງຈາກຊາຍແດນເທີກີຢ່າງໜ້ອຍ 30 ກິໂລແມັດ.
ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ອັງກາຣາໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຢຸດການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານເຂົ້າໄປໃນຊີເຣຍ ຕໍ່ກອງກຳລັງ YPG ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຊາວເຄີດ.
ທ່ານເອີດູອານ ຊຶ່ງກ່າວກ່ອນອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງບູດາແປັສທ໌ໄດ້ອ້າງວ່າ ມີທະຫານກອງທັບແຫ່ງຊາດຊີເຣຍຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບກຳລັງຂອງເທີກີໃນຊີເຣຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນພະຫັດວານີ້ ໂດຍກຳລັງ YPG.
ອັງກາຣາລະບຸວ່າ ກຳລັງ YPG ເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບການກໍ່ກະບົດຢູ່ໃນເທີກີ ໂດຍກຸ່ມກະບົດ PKK.
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດເທີກີ ມີທາດ ແຣນດີ ທີ່ເຄີຍຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຊື່ອ ແຕ່ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພິສູດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ປະເທດມະຫາອຳນາດທັງສອງ (ຣັດເຊຍ ແລະ ສະຫະລັດ) ພວມໃຊ້ໄພ້ຊາວເຄີດຢູ່ ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມດຶງເອົາຊາວເຄີດໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຂົາກຳລັງແຂ່ງຂັນຊິງດີຊິງເດັ່ນກັນຢູ່.”
ທ່ານເອີດູອານ ແລະທ່ານປູຕິນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ມີການລາດຕະເວນລະຫວ່າງທະຫານເທີກີແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນພາຍໃນເຂດ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 5 ກິໂລແມັດຢູ່ໃນຊີເຣຍ ເພື່ອກວດພິສູດກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງ YPG.
ຂໍ້ກຳນົດແບບນີ້ ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນເຕືອນວ່າ ບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະຊ່ວຍບັນເທົາໃນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງອັງກາຣາ ກ່ຽວກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງມົສກູໄດ້.