ອົງການພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມຄືນໃໝ່ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານນິວເຄລຍໃຕ້ດິນຟໍໂດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ກັບປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ອີຣ່ານໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະຢຸດເຊົາ ການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມຫຼືການຄົ້ນຄວ້າໃດໆທີ່ພົວພັນ ກັບການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ.
ອົງການພະລັງານປະຣະມານູຂອງອີຣ່ານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ແລະມີຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນພະຍານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງນິວເຄລຍສະຫະປະຊາຊາດ.
ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຕົນມີແຜນການທີ່ຈະກັ່ນທາດຢູເຣນຽມໃຫ້ໄດ້ເຖິງລະດັບ 4.5 ເປີເຊັນຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນສູງກວ່າລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານຫຼື JCPOA ແຕ່ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂີດຈຳກັດ ແມ່ນບາດກ້າວຂັ້ນຕົ້ນຂອງອີຣ່ານ ໃນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຮ່ວມລົງນາມອື່ນໆ ຊ່ວຍອີຣ່ານໃນການຫລີກເວັ້ນຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກນ້ຳມັນນ້ຳມັນຂອງຕົນນັ້ນ.
ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານແມ່ນຊ່ອງທາງໃນການແກ້ໄຂການກ່າວຫາຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າອີຣ່ານ ພວມເຮັດວຽກໄປສູ່ການສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຶ່ງອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດໄປແລ້ວນັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນທາງສັນຕິ ເຊັ່ນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະເຮັດຢາປົວພະຍາດ. ການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມໃຫ້ໄດ້ເຖິງລະດັບ 4.5 ເປີເຊັນແມ່ນຍັງໄກຫຼາຍຈາກລະດັບທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈະສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ.
ນອກເໜືອໄປຈາກທຳການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມທີ່ໂຮງງານຟໍໂດແລະກັ່ນໃນລະດັບສູງແລ້ວ ອີຣ່ານຍັງໄດ້ລະເມີດ ປະລິມານການເກັບສະສົມທາດຢູເຣນຽມທີ່ກັ່ນແລ້ວຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະຍັງໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຄື່ອງກັ່ນທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມນັ້ນ.
ຄະນະກຳມະການຂອງອົງການພະລັງງາປະຣະມານູສາກົນ ພວມປະຊຸມກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນວຽນນາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ. ຄະນະກວດກາຂອງອົງການພະລັງງານປະຣະມານູສາກົນ ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ JCPOA ຂອງອີຣ່ານ.
ກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດປະກາດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈເພື່ອຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃນປີກາຍນີ້ ອົງການພະລັງງານປະຣະມານູສາກົນກ່າວວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຂັດຂວາງອີຣ່ານບໍ່ໃຫ້ສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍແລະໃຫ້ການຜ່ອນຜັນຫຼາຍເກີນໄປໂພດໃນບັນເທົາການລົງໂທດ. ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ອີຣ່ານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານໂມຮຳໝັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳໃນອາທິດນີ້ວ່າເປັນ “ການກໍ່ການຮ້າຍແລະການຂູ່ເຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ .