ຫວຽດນາມ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຄະດີທີ່ມີການສົງໄສວ່າເປັນການລັກລອບຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາຍແດນຢູ່ເມືອງແອັສເຊັກ ປະເທດອັງກິດ ບ່ອນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພົບສົບຊາວຫວຽດນາມ 39 ຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າ ເສຍຊີວິດຍ້ອນຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນຂອງລົດບັນທຸກ.
ຕຳຫຼວດໃນແຂວງຮາຕິນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຈັບກຸມ ແລະກ່າວຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສອງຄົນ ຫຼັງຈາກ ສິບຄອບຄົວຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ລາຍງານວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ອາດຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນພວກເຄາະຮ້າຍທີ່ເສຍຊີວິດ 39 ຄົນ. ຄະດີດັ່ງກ່າວແມ່ນຂຶ້ນໄປເຖິງລະດັບສູງສຸດຂອງລັດຖະບານ ໂດຍທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອັງກິດແລະຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ທຳການສືບສວນ. ການສືບສວນສອບສວນໄດ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກ ກວມເອົາການຂົນສົ່ງຜ່ານປະເທດຈີນ ໄອຣ໌ແລນ ແລະເບລຈ້ຽມ ບ່ອນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກຄົນຂັບລົດບັນທຸກເວົ້າວ່າ ພາກັນຂົນຂະໜົມຄຸກກີ້ແລະບິສກິດ.
ການອອກຂ່າວໃນເວັບໄຊຂອງຕຳຫຼວດໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ກ່າວວ່າ “ຕຳຫຼວດແຂວງຮາຕິນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກຳລັງ ແລະວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອສືບສວນເບິ່ງການລະເມີດກົດໝາຍຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະອົງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”
ລາຍງານຂ່າວບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຊື່ຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມບຸກຄົນອື່ນໆເພື່ອສອບປາກຄຳເຊັ່ນດຽວກັນ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາ “ຈັດຕັ້ງແລະນຳພາຜູ້ຄົນໃຫ້ຫລົບໜີໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼືຢູ່ເທິງກຳປັ່ນແບບຜິດກົດໝາຍ. ນອກນັ້ນ ຕຳຫຼວດອັງກິດຍັງໄດ້ຈັບ ແລະກ່າວຫາຕໍ່ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນໃນຖານສົງໄສຂ້າຄົນຕາຍແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນລັກລອບຄ້າມະນຸດ.