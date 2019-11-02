ປະຊາຊົນອີຣັກຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດຕາຫ໌ເຣຍໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອນຶ່ງເດືອນກ່ອນ.
ພວກປະທ້ວງທີ່ຖືທຸງຊາດອີຣັກໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຈົນເຕັມຈະຕຸລັດແລະຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ກ່ອນການສູດມົນໃນມື້ວັນສຸກ ຊຶ່ງເປັນມື້ສູດມົນທີ່ສຳຄັນສຸດ ຂອງຊາວມຸສລິມ.
ການປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອນຶ່ງເດືອນກ່ອນແລະເມື່ອໄວໆມານີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງ ບໍ່ຍອມຟັງຄຳສັ່ງຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກປະທ້ວງໄປແລ້ວຈຳນວນນຶ່ງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແລະການແພດກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 225 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນເດືອນແລ້ວ ຮວມທັງ 5 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນມື້ວັນສຸກຍ້ອນທົນຕໍ່ພິດບາດແຜບໍ່ໄດ້.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ພວກປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ແນຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ອີຣ່ານ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພັກການເມືອງຫຼາຍໆພັກຢູ່ໃນອີຣັກ.
ນັກສອນສາສະໜາຊີໄອ ອາເໝັດ ອາລ-ຊາຟີ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີອີຣ່ານ ໃນການເທສະນາ ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ “ບຸກຄົນໃດ ຫຼືກຸ່ມໃດ ຫຼືອົງການໃດທີ່ບໍ່ບອກຊື່ແທ້ ຫຼືພັກຝ່າຍໃດຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ຫຼືເປັນພັກຝ່າຍລະຫວ່າງປະເທດ” ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວອີຣັກເຫັນພ້ອມໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ.
ການປະທ້ວງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ນຳ ປາສະຈາກໂຄງສ້າງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະບໍ່ໄດ້ເປັນກ້ອນເປັນກຸ່ມດຽວກັນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ມາຈາກກຸ່ມສາສະໜາແລະຊົນຊາດຊົນເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອທວງໃຫ້ຍຸຕິການການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ແຜ່ກວ້າງຢູ່ໃນອີຣັກ ຄົນຫວ່າງງານ ແລະການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳຂອງລັດຖະບານ.
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສະຫງົບໃນຕອນກາງເວັນ ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ກັນມັກເກີດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກແລ້ວລະຫວ່າງຕຳຫຼວດແລະພວກປະທ້ວງ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງໂດຍກົງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.