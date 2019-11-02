ພວກດັບໄຟຍັງສືບຕໍ່ຮັບມືກັບໄຟປ່າຫຼາຍບ່ອນໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ຮວມທັງໄຟປ່າຫົວໃໝ່ ທີ່ໄໝ້ລາມຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງດັ່ງກ່າວນຳດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ໄຟປ່າທີ່ລຸກໄໝ້ ຢູ່ທາງເໜືອນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ໄຟປ່າມາເຣຍ ໄດ້ໄໝ້ລາມຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກກວມເອົາພື້ນທີ່ 3,700 ເຮັກຕາຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ້ມລຸກໄໝ້ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນພະຫັດຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນສະພາບອາກາດໄດ້ຄ່ອຍໆງຽບລົງທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກດັບໄຟໃນທົ່ວລັດຄາລີຟໍເນຍກໍຕາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄຟປ່າໃນເຂດເມືອງເວັນຈູຣາ ບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 8,000 ຄົນແລະກ່າວວ່າ ໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຫຼັງ.
ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລອສແອນເຈີລິສໄທມສ໌ ແຈ້ງວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການມອດໄຟໂດຍໃຊ້ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ສາດນ້ຳລົງໃສ່ໄດ້ຖືກລົບກວນ ໂດຍອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການບິນຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ມີເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ 2 ລຳໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ລົງຈອດ ຈົນກວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແນ່ໃຈວ່າທ້ອງຟ້າປອດໄພຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບແລ້ວ.
ລົມໃນເຂດເມືອງແຊນຕາອານາ ທີ່ພັດເອົາອາກາດແຫ້ງແລ້ງມາຈາກທະເລຊາຍແລະພາໃຫ້ໄຟປ່າທີ່ໄໝ້ ມີຄວາມແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວລັດນັ້ນ ເລີ້ມສະຫງົບລົງແລ້ວ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະລົມທີ່ມີຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິຈາກມະຫາສະໝຸດທີ່ພັດເຂົ້າຝັ່ງແມ່ນເລີ້ມກັບຄືນມາແລ້ວ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກດັບໄຟກ່າວວ່າ ລັດຄາລີຟໍເນຍຍັງບໍ່ພົ້ນຈາກອັນຕະລາຍເທື່ອ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການປ່ຽນທິດທາງຂອງລົມອາດເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ລາມໄປໃສ່ເຂດອື່ນໆໄດ້.
ທ່ານມາກ ລໍເຣັນເຊັນ ຫົວໜ້າດັບໄຟເຂດເມືອງເວັນຈູຣາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພວມພົບເຫັນວ່າ ລົມເລີ້ມປ່ຽນທິດທາງແລ້ວ ແລະສະພາບການດັ່ງກ່າວກໍເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນຕົວຂອງມັນເອງ.”
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ການປ່ຽນທິດທາງຂອງລົມ ຍັງຈະດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ຕະຫຼອດວັນເສົາມື້ນີ້.
ນາງກຣີຕາ ທັນເບີກ ນັກເຄື່ອນໄຫວໜຸ່ມນ້ອຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດຊາວສະວີເດັນແມ່ນຢູ່ທີ່ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະກ່າວຖະແຫຼງກ່ຽວກັບເລື້ອງໄຟປ່າຕໍ່ຝູງຊົນ.
ນາງທັນເບີກເວົ້າວ່າ “ຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ໄດ້ເກີດໄຟປ່າຢູ່ທຸກຈອກທຸກແຈ ໄຟປ່າທີ່ເລີ້ມໄໝ້ແຮງຂຶ້ນຍ້ອນວິກິດການດ້ານດິນຟ້າອາກາດເວລານີ້ ພວກເຮົາແມ່ນພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງການພັງທະລາຍລົງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະລະບົບນິເວດ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດມອງໜ້າໜີໄປຈາກວິກິດການນີ້ ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.”