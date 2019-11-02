ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ໃກ້ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວບໍ ກ່ຽວກັບການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຈລະຈາກັນມາເປັນເວລາດົນກວ່າສອງປີເຄິ່ງແລ້ວ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງທັງສອງຝ່າຍຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີຄວາມເຫັນໄປໃນແງ່ດີໃນການທີ່ຈະບັນລຸການຕົກລົງດັ່ງກ່າວທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນ ເວລາຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ “ແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼາຍໆດ້ານ ແລະພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆ.”
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຈະລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ໄລຍະທີນຶ່ງ” ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຫຼືເອເພັກ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍນັ້ນໄດ້ກຳນົດໃສ່ວັນທີ 16 ຫາ 17 ພະຈິກທີ່ປະເທດຊີເລ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ປະທານາທິບໍດີຊີເລ ທ່ານເຊບາສຕຽນ ປີເຍຣາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ເວລາທ່ານໄດ້ປະກາດຍົກເລີກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປທົ່ວປະເທດ.
ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ໃນມື້ວັນພະຫັດຜ່ານມານັ້ນ ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ “ສະຖານທີ່ໃໝ່ຈະມີການປະກາດໃຫ້ຊາບ ໃນໄວໆນີ້. ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈະເປັນຜູ້ລົງນາມ.” ນອກນັ້ນແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີຍັງກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໄລຍະທີນຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນມານັ້ນ ຈະກວມເອົາ “ປະມານ 60 ເປີເຊັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ສັດສ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຄຳນວນມາຈາກຫຍັງແທ້.
ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນຕົ້ນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຮັບເອົາ ເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອ ແຕ່ກໍເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະຮວມທັງການທີ່ຈີນຈະຮັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳຂອງສະຫະລັດຄືນໃໝ່ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ຮວມທັງເຮືອບິນ ຕະຫຼອດທັງການຕົກລົງຮ່ວມ ກ່ຽວກັບເລື້ອງປັບຄ່າເງິນຕາແລະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຈີນ ແຕ່ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນຈີນ.
ແລະທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຄົມທຸລະກິດສະຫະລັດ.