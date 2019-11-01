ອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນພວມທຳການສືບສວນ 2 ພັນກວ່າຄະດີ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມທີ່ຖືກລະບຸໂດຍສະຫະລັດວ່າ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນໂຕເລກທີ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກກຸ່ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນກຸ່ມອາລກາອີດາ ແລະກຸ່ມເຮັສໂບລາ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີກຸ່ມຕ່າງໆ 68 ກຸ່ມ ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍແມ່ນກຸ່ມຈີຮາດ ເຊັ່ນອາລກາອີດາເປັນຕົ້ນ. ການລະບຸຊື່ດັ່ງກ່າວ ອຳນວຍໃຫ້ສະຫະລັດ ກັກຊັບສິນຂອງກຸ່ມແລະສະມາຊິກກຸ່ມ ແລະກໍສືບສວນເບິ່ງກິດຈະກຳຂອງພວກເຂົາໄດ້.
ການແນຄວາມສົນໃຈອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂອງອົງການ FBI ໄປໃສ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ແລະສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຟື້ນໂຕຄືນຢ່າງງຽບໆ ຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊີມັສ ຮິວຈ໌ (Seamus Hughes) ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈອຣ໌ຈ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານຮິວຈ໌ ກ່າວວ່າ “ຂະນະທີ່ການເພັ່ງເລັງຕົ້ນຕໍ ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ແມ່ນກຸ່ມໄອຊິສ ແຕ່ກຸ່ມອາລກາອີດາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລໍຖ້າໂອກາດແລະສ້າງຕາໜ່າງຂອງຕົນຄືນ. ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ ຄະດີຕ່າງໆແມ່ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິ່ງ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກຸ່ມໄອຊິສເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງມີກຸ່ມອາລກາອີດາ ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາແລະນອກ
ນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງມີກຸ່ມອື່ນໆ ເຊັ່ນເຮັສໂບລານຳດ້ວຍ.”
ຈາກທັງໝົດປະມານ 5 ພັນຄະດີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ພວມສືບສວນຢູ່ໃນເວລານີ້ ມີປະມານ 850 ຄະດີແມ່ນແນໃສ່ການກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດເຊັ່ນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຈາກພວກຂວາຈັດ ໃນຂະນະສ່ວນທີ່ເຫຼືອມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍລະຫວ່າງປະເທດ ນັ້ນຄືຄຳຊີ້ແຈງຂອງອົງການ FBI ຕໍ່ຄຳຖາມ ຂອງນັກຂ່າວວີໂອເອ.
ອົງການ FBI ສ່ວນການສືບສວນກ່ຽວກັບພວກກໍ່ຮ້າຍລະຫວ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນປະມານ 1,000 ຄະດີຊຶ່ງແຕ່ລະຄະດີທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນຄະດີຫົວຮຸນ ແຮງຈັດແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢຟູ່ພາຍໃນປະເທດ. ສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນແມ່ນປະກອບດ້ວຍ “ຫຼາຍໆພັນຄະດີ ທີ່ພົວພັນກັບອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນອາລກາອີດາແລະເຮັສໂບລາເປັນຕົ້ນ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣ ໄດ້ເປີດເຜີຍຈຳນວນຄະດີພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ສຳຄັນສຸດໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມານີ້ ເວລາທ່ານໄປໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.