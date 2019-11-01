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​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຍິງທົດ​ລອງ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໄລ​ຍະ​ໃກ້ ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ ຕື່ມ​ອີກ

ຂ່າວໂທ​ລະ​ພາບ​ ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ລ ປະ​ເທດ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ຕຸ​ລາ 2019.​

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້ 2 ລູກ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍິງ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ພາຍ​ໃນ​ປີນີ້ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ທຳ​ການ​ກົ​ດ​ດັນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ອນ​ໜ້າ​ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນຕາຍ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທ້າຍ​ປີນີ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງ​ຫຼື KCNA ຂອງທາງ​ການ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທົດ​ລອງລະ​ບົບ​ “ຈະ​ຫຼວດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່” ທີ່​ຍິງ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ລູກ “ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ.” ລຸນ​ຫຼັງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ໃນ​ປີນີ້ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ຈັດ​ອາ​ວຸດ​ປະ​ເພດດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ວ່າ ເປັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລຍະ​ໃກ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ ແມ່ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ “ເພື່ອ ກວດສອບ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ລະ​ບົບຍິງ​ສົ່ງ.” ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ​ຈົງ​ອຶນ​ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ເບິ່ງ​ການ​ຍິງ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ລາຍ​ງານ​ວ່າ “ລະ​ບົບ​ຍິ່ງ​ສົ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢ່າງ​ດີ​ເລີດ ໄດ້​ຮັບ​ການ ກວດ​ພິ​ສູດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຍິງ ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງຂະ​ໜາດ​ແຮງ ຕໍ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສັດ​ຕູ ແລະ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ແນ​ໄວ້ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ​ຕັ້ງ​ໂຕ​ບໍ່​ຕິດ ຂອງ​ລະ​ບົບ​ອາ​ວຸດຈະ​ຫຼວດຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີຫຼາຍ​ທ່ອນ.”

ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ເຂດ​ຊັນ​ຈອນໃນ​ແຂວງ​ພີ​ຢົງ​ການ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ມານ 370 ກິ​ໂລ​ແມັດ ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ເຖິງ​ປະ​ມານ 90 ກິ​ໂລ​ແມັດ ອີງ​ຕາມລາຍ​ງານ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອສືບ​ຕໍ່​ເນັ້​ນ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ເສັ້ນ​ຕາຍທ້າຍ​ປີ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈ​ະ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ວິ​ທີ​ການ ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມານັ້ນ. ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ເຕືອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ ມັນ​ຈະ “ເປັ​ນ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ” ຖ້າ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຫາກ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່​ເສັ້ນ​ຕາຍດັ່ງ​ກ່າວ.

ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທັງ​ໝົດ 12 ລູກ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໂຈະ​ການ​ທົດ​ລອງ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ປີ​ເຄິ່ງ. ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່ຢ່າງ​ນ້ອຍ​ກໍ​ເພີ້ມ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ລອງ​ໃນ​ການເຈ​ລ​ະ​ຈາຂອງ​ພຽງ​ຢາງ.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ດັບ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ສະ​ຕັອກ​ໂຮມ ໂດຍ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ໃດໆ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ. ພຽງ​ຢາງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຜ່ອນ​ຜັນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ການ​ກົດ​ດັນ​ອື່ນໆ​ຕໍ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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