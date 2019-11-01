ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນນະຄອນນິວ ຢອກອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມສ໌ ລາຍງານຂ່າວເລື້ອງນີ້ເປັນຜູ້ທຳອິດ ແລະທ່ານທຣຳໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ້ ຫຼາຍຄັ້ງ ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເອົາເມືອງພາມບິສໃນລັດຟລໍຣິດາເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນຂອງທ່ານ.
ທ່ານຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “... ທັງໆທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ໃນການເສຍພາສີໃຫ້ແກ່ເມືອງ ລັດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ ແບບຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ໂດຍພວກຜູ້ນຳທາງການເມືອງ ທັງຢູ່ໃນນະຄອນ ແລະລັດນິວຢອກ.”
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍປານໃດ ໃນການເສຍພາສີໃຫ້ແກ່ນິວຢອກ ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນການເສຍພາສີຂອງທ່ານ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດນິວຢອກ ທ່ານແອນດຣູ ໂຄໂມ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເສຍໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານທຣຳ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດນິວຢອກຂຽນວ່າ “ໂລ່ງໃຈຊະທີ ມັນບໍ່ຄືກັບວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ເສຍພາໃຫ້ແກ່ທີ່ນີ້ເລີຍ. ລາວເປັນຂອງພວກເຈົ້າແລ້ວ ຟລໍຣິດາເອີ້ຍ.”
ທ່ານທຣຳ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງເມລາເນຍ ໄດ້ຍື່ນໜັງສື “ປະກາດຍ້າຍບ່ອນຢູ່” ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ຕໍ່ສານເຂດເມືອງພາມບິສ ເພື່ອປ່ຽນບ່ອນຢູ່ຂອງພວກທ່ານ ມາທີ່ສະໂມສອນມາອາລາໂກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຕາກອາກາດຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ເມືອງພາມບິສ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.