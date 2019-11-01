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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສ​ຫລ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ເພື່ອ​ເລີ້ມ​ການສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ປ. ທ​ຣຳ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສ​ຫລ ທ່າ​ນ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ພວມ​ຖື​ໄມ້​ຄອນ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​​ຕ່ຳ ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເພື່ອ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ສຳ​ລັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ 2019.

ສະ​ພາຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຄວ​ບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງຄຳ​ໃຫ້​ການ​ ແບບ​ປິດ​ລັບ ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ອາ​ທິດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງຂອງ​ທ່ານ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ສາຍ​ຂອງ​ພັກ 232 ຕໍ່ 196 ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ໂດຍ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ​ພາ​ກັນ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ນີ້ ແລະມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ 2 ຄົນ ​ທີ່​ໂຕນພັກ ເຂົ້າ​ໄປ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ທັນ​ທີ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແລ້ວ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳທີ່​ຂຽນ​ລົງໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ກໍ​ເອີ້ນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງນີ້​ວ່າ “ການ​ຊອກ​ຫາ​ຈັບ​ຜິດ ທີ່ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ!’

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ສ​ເຕ​ຟານ​ນີ ກ​ຣິ​ສ​ແຊັມ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ “ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ” ແລະ​ເອີ້ນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ວ່າ “ບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຜິດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ແລະ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ຄອບ​ງຳ​ທີ່​ຝັງ​ແໜ້ນ ​ຂອງທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ດ້ວຍ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ບໍ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ມັນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.

ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານຕໍ່​ການ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຕ່​ໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງຮ້ອງ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ” ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ “ນອກຈາກ​ວ່າ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວຍ ເປັນອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດຄຳ​ສາ​ບານ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ໜ້າ​ເສຍ​ໃຈ ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ຫຼື​ສະບາຍ​ໃຈ​ໃດໆ ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ເຂັ່ງ​ຂຶມ​ແທ້ໆ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັ​ກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ໃຫ້​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈັດ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ອະນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແຕ່​ເມື່ອ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ພາ​ກັນ​ໂຈມ​ຕີ ຕໍ່ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ນີ້​ວ່າ ເປັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ເພື່ອ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳໃຫ້​ການ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງນັ້ນ ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຄື​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈິມ ຈໍ​ແດັນ ເອີ້ນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງນີ້​ວ່າ “ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ​ພຽງ​ຝ່​າຍ​ດຽວ” ແລະ​ໂຈມ​ຕີ ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ​ ​ຊື່​ຂອງຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ ທີ່​ພາ​ໃຫ້ມີ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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