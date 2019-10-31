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ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້ລົດ​​ໄຟ ຢູ່​​ປະ​​ເທ​ດປ​າ​ກິ​ສ​ຖານ

ຜູ້​ຄົນ​ຫຸ້ມ​ເບິ່ງ​ໄຟ​ໄໝ້​ລົດ​ໄຟ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖັງ​ແກັ​ສ ໃຊ້​ເຮັດ​ອາ​ຫານ​ເຊົ້າ ລະ​ເບີດ ໃກ້ໆ​ເມືອງ​ຣາ​ຮິມ​ຢາ​ຄານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ 2019.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 65 ຄົນແລະ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ລົດ​ໄຟ​ໂດຍ​ສານ​ຂະ​ບວນ​ນຶ່ງ​ໃກ້ເມືອງ​ຣາ​ຮິມ​ຢາ​ຄານ (Rahimya Khan) ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າແປວ​ໄຟ​ໄດ້​ພຸ່ງ​ອອກມາຈາກ​ຕູ້​ລົດ​ໄຟ​ໂດຍ​ສານແລະ​ກໍສາ​ມາດ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ຢູ່​ຂ້າງ​ໃນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລົດ​ໄຟ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເບິ່ງວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຄື​ສາ​ເຫ​ດ. ລາຍ​ງານ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ແຈ້ງວ່າ ໄຟ​ເລີ້ມ​ລຸກ​ໄໝ້​ເວ​ລາ​ຖັງ​ແກັ​ສໃນ​ຕູ້​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ. ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້ກອງ​ທັບ ພວມ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ກູ້ໄພ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ແມ່ນ​ຖື​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທຳ​ມະ​ດາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ບ່ອນທີ່ມີ​ການມອງ​ກັນ​ວ່​າ ​ການ​ບໍ​ລິ​ການທາງ​ລົດ​ໄຟ ເລີ້ມ​ເຊື່ອມ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ລົງ ​ມາໄດ້​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວຍ້ອນ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ທີ່​ຜິດ​ພາດ ແລະ​ຂາດ​ການ​ລົງ​ທຶນ. ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ສ່ວ​ນ​ໃຫຍ່ມັກ​ເກີດ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທາງ​ແຍກ​ທີ່​ບໍ່ ​ມີ​ຄົນ​ຄວບ​ຄຸມ ຊຶ່ງ​ມັກ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງ​ຕັນ​ໄວ້ ຫຼື​ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ສັນ​ຍານ.

ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ແລ້ວນີ້ ມີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 23 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດໃນ​ເຂດ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ເວລາ​ລົດ​ໄຟ​ໂດຍ​ສານ​ຂະ​ບວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ລາ​ຮໍ ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ປະ​ເທດ ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ຕຳ​ຂະ​ບວນລົດ​ໄຟ​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ແຍກ.

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