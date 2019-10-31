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ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຕົກ​ຢູ່​ໃກ້ ສະ​ຖານ​ທູດ ສ​ຫລ ຂະ​ນະ​ທີ່ ການ​ປະ​ທ້ວງ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງອີ​ຣັ​ກ

ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ ຍິງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ຕາ ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ ເມື່ອວັນ​ທີ 30 ຕຸ​ລາ 2019.

ຈະ​ຫຼວດ​ລູກ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຕົກ​ໃສ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃກ້ໆ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ເຂດກ​ຣີນ​ໂຊນ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ ເຮັດ​ໃຫ້​ຍາມ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ກຸ່ມ​ໃດ​ ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເທື່ອ ໃນ​ການ​ຍິງ​ຈະ​ຫຼວດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃສ່​ເຂດ ​ທີ່​ມີ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອີ​ຣັກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຫ້ອງ​ການ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ​ບັນ​ດາປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ.

ການ​ຍິງ​ຈະ​ຫຼວດຄັ້ງ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ​ອີກ​ຄືນ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາກວ່າ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນັ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້. ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ກ່າວ​ວ່າ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບແມ່ນຢູ່​ທີ່​ຫົວ ຍ້ອນ​ຖືກ​ກະ​ປອງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳ​ຕາ ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫຼວດ​ຍິງ​ມາ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ອີ​ຣັກກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ​ແລ້ວ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຢູ່​ຕາມ​ຫົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ ໃນ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຮອບ​ຫຼ້າ​ສຸດ ທີ່​ທວງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາອອກ. ເກືອບ 150 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ​ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້.

ພວກ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແລະ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນ​ອື່ນໆ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທັງໆ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ​ອຸ​ດົມສົມ​ບູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ ​ຍົກ​ເລີກ​ສິດ​ພິ​ເສດ ແລະເງິນ​ບຳ​ເໜັດຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ອະ​ວຸ​ໂສ ຮວມ​ທັງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ຫຍັງຫຼາຍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ສະ​ຫງົບ​ອາ​ລົມ​ລົງ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ອົງ​ການ​ນິ​ລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາ​ກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຢັບ​ຢັ້ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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